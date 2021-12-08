Путин и Байден шутили во время переговоров

Президенты России и США вели серьезные переговоры, но при этом обменивались комплиментами и шутками. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Разговор был достаточно откровенный, носил деловой характер, но было место и для шуток, обмена комплиментами, то есть нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные и затрагиваются щепетильные и не только вопросы", - сказал Ушаков.

"Когда серьезные умные люди разговаривают друг с другом, иногда дают волю, чтобы облегчить длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер, но от этого ситуация становится более понятной", - пояснил кремлевский чиновник. "Было несколько шуток. И с американской стороны, и наш президент умеет и любит действовать в таком плане", - заключил он.

Ушаков привел пример одной из таких шуток - у одного из наблюдавших за встречей американских чиновников оказалась такая же ручка, как и у Путина, что он не преминул с юмором отметить.