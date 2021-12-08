Путин: НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России

Москва не имеет ничего против участия своих соседей и партнеров в политических и экономических объединениях, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы никогда и ничего не имели против присутствия наших ближайших соседей и партнеров в политических, экономических объединениях. Напротив, считаем, что это в известном смысле даже является большим плюсом, имея как раз те глубинные исторические корни, которые связывают народы Греции и России. И думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную, объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.

При этом он констатировал, что Североатлантический Альянс "ведет явно конфронтационную линию в отношении России".

"Последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую натовскую структуру в Москве, говорит о том, что НАТО настроено к нам, мягко говоря, недружественно. Кроме того, и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся", - подчеркнул президент России.

Путин выразил надежду, что и в этом смысле Греция будет занимать позицию сдерживания.

"В любом случае присутствие Греции ни в одном, ни в другом объединении никогда не мешало развитию двусторонних отношений. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем, и мы будем использовать наших греческих друзей для того, чтобы ориентироваться на то, чтобы они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями", - резюмировал российский лидер.