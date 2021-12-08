Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину

Новости

Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 17:56
Рубрика: Власть

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину

Текст: Кира Латухина
Россия вправе обеспечивать свою безопасность, Москву беспокоят планы возможного принятия Украины в НАТО, и безвольно наблюдать за этим она не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину или нет, Путин посчитал провокационным. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, - сказал российский лидер. - Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника президента США".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"

По его словам, российские власти "не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия".

"Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам, и теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и в Румынии", - напомнил Путин.

"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - сказал он.

Это и есть предмет наших переговоров, заметил Путин, напомнив, что решили создать структуру, которая будет заниматься этим предметно и обстоятельно. Причем эту идею выдвинул Джо Байден, уточнил президент России. При этом все будет максимально публично.

Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран", - считает Путин. Безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех. Об этом он говорил накануне Байдену и лидеры договорились продолжить дискуссию. "Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", - сказал он. Свои соображения Москва подготовит в течение недели и передаст в Вашингтон.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации НАТО Отношения России и Украины Расширение НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе