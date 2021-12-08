Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину

Россия вправе обеспечивать свою безопасность, Москву беспокоят планы возможного принятия Украины в НАТО, и безвольно наблюдать за этим она не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину или нет, Путин посчитал провокационным. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, - сказал российский лидер. - Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника президента США".

По его словам, российские власти "не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия".

"Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам, и теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и в Румынии", - напомнил Путин.

"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - сказал он.

Это и есть предмет наших переговоров, заметил Путин, напомнив, что решили создать структуру, которая будет заниматься этим предметно и обстоятельно. Причем эту идею выдвинул Джо Байден, уточнил президент России. При этом все будет максимально публично.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран", - считает Путин. Безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех. Об этом он говорил накануне Байдену и лидеры договорились продолжить дискуссию. "Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", - сказал он. Свои соображения Москва подготовит в течение недели и передаст в Вашингтон.