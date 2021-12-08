Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на переговорах лидеров России и США вообще не обсуждались якобы планы России отправить войска на Украину.

На вопрос журналистов, сказал ли Владимир Путин Джо Байдену, что Россия не отправит войска на Украину, Ушаков ответил: "Об этом даже речь не шла". "Что это какое-то вторжение, об этом не было речи", - подчеркнул он.

На уточнение журналистов, что на переговорах Байден говорил о санкциях, и это как раз было условие, чтобы их не вводить, помощник президента России сказал: "И слава Богу, что не будут вводить".