Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой

Безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс- конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Так российский лидер прокомментировал проблему расширения НАТО на восток, затронутую на переговорах с президентом США Джо Байденом днем ранее.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран", - передает ТАСС слова Путина.