Путин объяснил Байдену вред санкций

Санкции не дают положительного эффекта ни Вашингтону, ни Москве, заявил президент России на переговорах с американским коллегой.

Как рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, Джо Байден говорил о возможных санкциях, а Владимир Путин о том, что санкции - вещь не новая, длительно применяется, только вот никакого положительного эффекта ни для США, ни для России они не дают, к сожалению. Еще Путин привел очень точный пример таких действий - он был очень понятен Байдену, сказал Ушаков, но раскрывать суть публично не стал.

"То, что говорилось до этого публично через различные каналы (о санкциях американской стороной - прим. "РГ") сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, достойной президентского уровня", - заметил кремлевский чиновник. Одним из ключевых тезисов Байдена была озабоченность передвижением российских войск вблизи границ Украины, он сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться, подчеркнул он.

На вопрос о том, в каких сферах могут быть эти новые санкции, помощник российского президента ответил: экономика, финансы, политика. "Только непонятно, за что вводить эти санкции, и наш президент поэтому сказал: вас волнует нечто, что нам непонятно, а нас - то, что нам понятно", - передал он.