Путин объяснил санкции США попытками сдержать Россию

Владимир Путин назвал санкции против МФТИ чушью и попыткой сдерживать Россию. На встрече с молодыми учеными президенту пожаловались на американские санкции против российских университетов. Путин указал на то, что все ограничения вводятся под предлогом обеспечения безопасности США.

"Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь", - сказал он, комментируя санкции против Физтеха и других российских научных организаций. Такие действия, по мнению Путина, можно объяснить только одним - попыткой сдерживать развитие России.

Путин также напомнил, что в 90-е годы, когда Запад поставлял в Россию гуманитарную помощь, то положение дел в стране Запад устраивало. "Как только Россия начала выбираться из череды трудностей, в том числе восстановила свое конституционное единство, что было непросто сделать, когда начала развиваться, в лице России начал появляться конкурент - и на политической арене, и в сфере международной безопасности", - отметил он. Россия стала конкурировать в производстве, науке, энергетике, добавил глава государства, подчеркнул Путин. "А это уже не нравится. Поэтому начали наши так называемые партнеры проводить политику сдерживания", - заявил президент.

Он добавил, что в последние время политические силы в США будто соревнуются между собой в антироссийском настрое и зарабатывают таким образом себе политические очки.

"Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно - не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире", - уверен Путин.