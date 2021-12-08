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08.12.2021 21:16
Рубрика: Власть

Путин объяснил санкции США попытками сдержать Россию

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин назвал санкции против МФТИ чушью и попыткой сдерживать Россию. На встрече с молодыми учеными президенту пожаловались на американские санкции против российских университетов. Путин указал на то, что все ограничения вводятся под предлогом обеспечения безопасности США.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь", - сказал он, комментируя санкции против Физтеха и других российских научных организаций. Такие действия, по мнению Путина, можно объяснить только одним - попыткой сдерживать развитие России.

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Путин также напомнил, что в 90-е годы, когда Запад поставлял в Россию гуманитарную помощь, то положение дел в стране Запад устраивало. "Как только Россия начала выбираться из череды трудностей, в том числе восстановила свое конституционное единство, что было непросто сделать, когда начала развиваться, в лице России начал появляться конкурент - и на политической арене, и в сфере международной безопасности", - отметил он. Россия стала конкурировать в производстве, науке, энергетике, добавил глава государства, подчеркнул Путин. "А это уже не нравится. Поэтому начали наши так называемые партнеры проводить политику сдерживания", - заявил президент.

Он добавил, что в последние время политические силы в США будто соревнуются между собой в антироссийском настрое и зарабатывают таким образом себе политические очки.

"Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно - не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире", - уверен Путин.

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