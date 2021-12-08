Путин обещал обсудить идею выдавать жилищный сертификат ученым с достижениями

Владимир Путин на встрече с молодыми учеными обещал обсудить на Госсовете вопрос обеспечения таких специалистов жильем. Президент отметил, что в целом он поддерживает предложение предоставлять жилищный сертификат молодым ученым за достижения в науке, но, по его словам, нет соответствующих критериев оценки.

С такой идеей выступила одна из участниц встречи, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева. Она предложила решить проблему с жильем для молодых ученых с помощью жилищных сертификатов и льготной ипотеки, которые будут выдаваться на основании их достижений, исключив требование нуждаемости.

"Конечно, очень важно эти сертификаты жилищные, прежде всего, распространять на молодых ученых, которые добиваются конкретных значимых результатов. Здесь есть только один вопрос - кто должен оценивать эти результаты?" - отреагировал президент. Он также добавил, что "есть еще одна возможность - это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее". "Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье. Мы об этом обязательно поговорим на Госсовете, потому что здесь значительная часть работы лежит в зоне ответственности регионов", - пообещал Путин.