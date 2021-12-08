Путин отметил высокий авторитет Меркель

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера ФРГ. Российский лидер обращался к ней на "ты", как к другу.

Глава государства выразил признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу, сообщили в пресс-службе Кремля. "Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций", - отметил он.

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире, - написал Путин. - Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован". "И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - заключил он.