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08.12.2021 15:52
Рубрика: Власть

Путин отметил высокий авторитет Меркель

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера ФРГ. Российский лидер обращался к ней на "ты", как к другу.

Фото: AFP/JOHN THYS
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Глава государства выразил признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу, сообщили в пресс-службе Кремля. "Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций", - отметил он.

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире, - написал Путин. - Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован". "И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - заключил он.

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