Путин поддержал полярные надбавки для молодых ученых

На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи президент пообещал помочь им с северными надбавками.

"Обязательно проработаем это. Речь о том, чтобы вы эти полярные надбавки могли получать с первого дня работы?" - уточнил Владимир Путин, выслушав одного из ученых, работающих в Арктике. "Там счет на десятки человек", - пояснил тот.

"Как правило, Минтруд, Минфин все время боятся того, что будет сделан первый шаг и сразу начнутся требования расширения по горизонтали, перенесения льгот на другие категории", - заметил президент. "Обязательно с ними переговорим", - пообещал он.