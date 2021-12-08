Путин: Россия решила почти все задачи по импортозамещению

Все задачи по импортозамещению, стоявшие перед Россией, почти решены, но нужно продолжать быть конкурентоспособными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших направлений импортозамещения являются инновации. "Конечно, это одно из важнейших направлений импортозамещения, безусловно, - отметил он. - Мы этим почти не занимались".

Также российский лидер напомнил, что современный мир не позволяет долго оставаться монополистом в технологиях. Необходимо работать со всеми, но при этом повышать суверенитет, добавил он.