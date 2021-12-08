Президент согласился увеличить объем мегагрантов

Чтобы привлекать высококлассных ученых, нужно увеличивать объем мегагрантов и срок этой программы, заявил президент на встрече с Конгрессом молодых ученых в Сочи.

"Это как раз один из успешных наших проектов. По-моему, где-то 104 было российских ученых, на втором месте - 44 из США, и потом из Европы десятками. И работали они практически на всей территории России, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 регионах", - сказал Владимир Путин.

"Очень хорошая получилась программа", - оценил президент, заметив, что он не заметил, как со 150 млн рублей она спустилась почему-то на 90 млн. "Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет", - сказал он. В то время как в Европе - пять.

"Конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта, если мы хотим, чтобы это действительно был мегагрант, и чтобы привлекать исследователей высшего уровня и класса", - согласился Путин, подчеркнув, что срок программы должен быть больше.