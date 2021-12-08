Путин сравнил ценность морского огурца и ежа

На встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи президент заинтересовался разработками в области биологии моря.

"Биологическая ценность морского огурца и икры морского ежа, что выше?" - спросил Владимир Путин. "Икры или огурца? - не ожидал такого вопроса ученый. - Мои исследования показывают, что я за икру".

"Икра морского ежа имеет большую биологическую ценность?" - уточнил президент. "Да, мой опыт говорит в эту сторону", - ответил собеседник.

"Это, конечно, шуточный вопрос", - заметил Путин.