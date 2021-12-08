Путин: Вопрос совершенствования системы грантов ученым будет проработан

Владимир Путин считает возможным пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым. Ведь они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались в 2009-м.

"Есть президентские гранты, есть премии президента, есть гранты Российского научного фонда. Что касается грантов Российского научного фонда - в целом, на мой взгляд, работа нормально налажена, объем финансирования там 24 млрд рублей. Что касается премий президента - в целом тоже неплохо, увеличили с 2,5 млн до 5 млн, эта программа тоже работает. Что, действительно, требуется пересмотреть - это гранты президента", - - сказал он на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Так Путин отреагировал на соответствующее предложение доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Института неорганической химии имени А.В. Николаева Сибирского отделения РАН Сергея Адонина. Ученый подчеркнул, что гранты президентской программы очень ценятся и считаются статусной мерой поддержки. Вместе с тем, он предложил поддерживать молодых аспирантов.

Президент отметил, что, видимо, речь идет о том, чтобы "добавить немножко деньжат". "Ну это никогда не мешает. Даже белым медведям", - пошутил он. "Хорошо. Я считаю это абсолютно рабочие предложения. Все проработаем", - пообещал президент.