Путин прокомментировал свой разговор с Байденом

Беседа с президентом США Джо Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции. Таким образом он впервые прокомментировал свой саммит с Байденом, который прошел накануне в режиме онлайн.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенту понравился новый формат переговоров.

"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, и он, по крайней мере, понравился Путину", - отметил Песков.