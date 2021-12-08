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08.12.2021 01:03
Рубрика: Власть

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США на переговорах по видеосвязи обсудили внутриукраинский кризис, продвижение НАТО, реализацию Женевских договоренностей, иранскую ядерную программу, борьбу с киберпреступностью и ситуацию с дипмиссиями. Владимир Путин призвал не перекладывать на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины, а Джо Байден обрисовал возможные санкционные меры. Но при этом решили, что диалог и контакты следует продолжить.
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

"РГ" публикует главные темы и договоренности лидеров.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Что говорят западные эксперты и политики о разговоре Путина и Байдена

- Отмечена важность выполнения достигнутых в Женеве договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении возникающих между Россией и США проблем.

- Союзничество в годы Второй мировой войны должно быть примером совместной работы и сегодня.

- Преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей. Путин на примерах показал деструктивную линию Киева по демонтажу Минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" и выразил озабоченность провокациями против Донбасса.

- Байден подчеркнул якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил возможные санкции.

- Путин призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей, и напомнил о желании получить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения в сопредельных с РФ странах ударных наступательных систем вооружений.

- Лидеры поручат представителям начать консультации по этим чувствительным вопросам.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Александр Рар: Надеюсь, что встреча Путина и Байдена послужит деэскалации

- Президенты выразили готовность продолжить взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.

- Путин отметил важность выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в изначально согласованных рамках.

- Двустороннее сотрудничество по-прежнему - в неудовлетворительном состоянии. Путин предложил обнулить ограничения на функционирование дипмиссий.

- Россия и США будут продолжать диалог и контакты.

- Разговор носил откровенный и деловой характер.

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