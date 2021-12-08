Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом указал, что украинские законодательные инициативы ведут к выходу Киева Минских соглашений. Об этом рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, президент РФ в беседе с американским коллегой "упомянул законопроект о государственной политике переходного периода", внесенный в Верховную раду 8 августа, а также отметил, что "принятие этого законопроекта будет означать полный выход Киева из Минских соглашений".

"Вместо особого статуса, вместо амнистии жителям Донбасса он предусматривает уже насильственную украинизацию, люстрацию и фактически полную зачистку территорий на востоке Украины", - пояснил Ушаков. Он добавил, что Владимир Путин подробно разъяснил Джо Байдену, как невыполнение Киевом Минских договоренностей угрожает урегулированию внутриукраинского кризиса.