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08.12.2021 17:14
Рубрика: Власть

Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Грецию

Текст: Кира Латухина
Россия продолжает бесперебойные поставки газа в Грецию и готова их увеличить. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром республики в Сочи.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Особое внимание лидеры уделили такой ключевой области сотрудничества, как энергетика - Россия обеспечивает более 40 процентов потребности Греции в газе. Поставки идут в том числе по новому газопроводу "Турецкий поток".

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В этом году экспорт был увеличен более чем на 12 процентов - до 3 млрд кубометров. "Россия всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства", - отметил Владимир Путин. И продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей, заверил он.

"Россия готова нарастить взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере", - заключил президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Турецкий поток"

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