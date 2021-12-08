Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Грецию

Россия продолжает бесперебойные поставки газа в Грецию и готова их увеличить. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с премьер-министром республики в Сочи.

Особое внимание лидеры уделили такой ключевой области сотрудничества, как энергетика - Россия обеспечивает более 40 процентов потребности Греции в газе. Поставки идут в том числе по новому газопроводу "Турецкий поток".

В этом году экспорт был увеличен более чем на 12 процентов - до 3 млрд кубометров. "Россия всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства", - отметил Владимир Путин. И продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей, заверил он.

"Россия готова нарастить взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере", - заключил президент РФ.