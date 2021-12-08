Реформа институтов развития находится в завершающей стадии

Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ:

- Правительство продолжает реформу институтов развития. По ее итогам должна быть достигнута концентрация всех значимых инструментов таким образом, чтобы институты развития в своей деятельности исходили из достижения национальных целей, определенных главой государства. Предполагается, что реформа будет завершена в первой половине 2022 года.

Реформа проводится по решению президента Владимира Путина. Год назад он поручил правительству скорректировать работу институтов развития. Реформированием занялся вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В настоящее время в России около трех десятков институтов развития, которые попали под действие реформы. Они стали появляться около 15 лет назад. Изначально планировалось, что их основными задачами будет преодоление "провалов рынка" и создание новых перспективных производств. Институты развития должны были стать инструментом государственной политики, стимулирующим инновации, развитие инфраструктуры и экономики страны. Однако у них не всегда четко определен функционал, размыты цели и раздут штат, что не раз вызывали критику аудиторов Счетной палаты. В целом ситуацию можно описать так: по отдельным показателям результаты есть, но глобальных технологических прорывов не случилось.

Новая реформа правительства предполагает повышение эффективности институтов развития в части достижения национальных целей, создание единых механизмов управления и устранение дублирования функций с органами власти.

В планах реформирования заявлена передача 12 институтов развития под управление ВЭБ.РФ. Шесть институтов развития будут ликвидированы, а их функции перераспределят между органами власти и ВЭБ.РФ. В результате реформы в наступающем году в России должна появиться новая модель функционирования институтов развития с оптимизированной структурой.

Под управление ВЭБ.РФ уже переданы 12 институтов развития, принята необходимая нормативная база. С начала этого года был проведен полноценный аудит всех институтов, проанализированы активы на сумму более одного триллиона рублей. На сегодняшний день созданы координационные комитеты, возглавляемые профильными вице-премьерами. Составы советов директоров институтов развития актуализированы, в них включены представители ВЭБ.РФ, а уставы институтов изменены в части координации их деятельности. В настоящее время заключен договор с ВЭБ.РФ об осуществлении им полномочий агента правительства России. С целью устранения конкуренции между институтами развития утверждена стратегия развития группы ВЭБ.РФ с целевыми показателями до 2030 года, направленная на достижение национальных целей развития и устойчивое развитие экономики. Помимо этого, принят новый меморандум финансовой политики ВЭБ.РФ, утверждены ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности институтов развития на период проведения реформы. Идет формирование целевых КПЭ на 2022-2024 годы, исходя из принятой стратегии развития группы ВЭБ.РФ.

В этом году в ходе реализации реформы институтов развития достигнуты определенные успехи. В частности, объем поддержанных проектов вырастет на 12 процентов, что будет соответствовать росту на 300 млрд рублей.

При этом ключевой вехой реформы институтов развития послужила разработка в июне 2021 года стратегии обновленной группы ВЭБ.РФ. По этой программе объем поддержанных ВЭБ.РФ и институтами развития проектов в 2021-2024 годах на 70 процентов превысит показатель периода 2017-2020 годов. Тогда как соотношение расходов к активам снизится более, чем на 20 процентов.

Сегодня уже оптимизирована деятельность пяти институтов развития, подлежащих ликвидации с перераспределением функций. В этом ряду АО "Особые экономические зоны", Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и АО "Росинфокоминвест".

По первым трем институтам принято решение о ликвидации и осуществляются ликвидационные мероприятия. Функции Агентства по развитию человеческого капитала, Агентства по привлечению инвестиций и по привлечению резидентов ТОСЭР на Дальнем Востоке и обеспечение таких резидентов трудовыми ресурсами перешли к АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ), являющейся управляющей компанией на таких территориях.

Функции по привлечению инвестиций за счет создания условий, включая строительство инфраструктуры, на территории Дальнего Востока также переданы КРДВ, функции по структурированию инвестпроектов и их финансирования с использованием субсидии Минвостокразвития, переданы в ВЭБ.РФ. Там теперь этим делом занимается специализированное дальневосточное и арктическое подразделение. А вот функции АО "Росинфокоминвест" по развитию экспорта информационных технологий переданы Российскому фонду развития информационных технологий.

Помимо сокращения в институтах развития проводится и укрупнение. В первой половине этого года Российскому научному фонду переданы функции Российского фонда фундаментальных исследований в части оказания грантовой поддержки, а под управление Российского фонда прямых инвестиций передана Российская венчурная компания. Наконец, был сформирован Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа АО "КАВКАЗ.РФ". Реорганизация прошла на базе АО "Курорты Северного Кавказа" путем присоединения к нему АО "Корпорация развития Северного Кавказа".

В этом процессе подготовлена нормативная база для объединения публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и "Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-капитального хозяйства". Госдумой принят в первом чтении соответствующий законопроект.

По итогам девяти месяцев года по группе ВЭБ.РФ общее достижение КПЭ составило более 90 процентов. К новому году этот показатель планируется вывести на 100-процентную отметку.

В целом реформа институтов развития под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко идет по плану и находится в завершающей стадии. В этот процесс вносятся коррективы, уточняются модели функционирования по результатам аудита и с учетом экономической ситуации. Определены и реализуются ключевые проекты, подавляющее большинство из которых успешны и позволяют достичь высоких социально-экономических результатов. Теперь только время покажет, насколько принятые решения и проделанная работа позволят институтам развития выполнить свое назначение.