300 ивановских домов исключили из программы капремонта

Список многоэтажек, которые будут ремонтировать в регионе за счет обязательных взносов, основательно сократили. Обитателям 317 зданий предстоит приводить их в порядок самим или дожидаться, пока их дом не расселят как аварийный. Однако ивановцы полагают, что ветхость объектов преувеличена.

Предельная стоимость затрат на ремонт крыши одного из домов установлена в размере миллионна рублей, а по смете требуется почти два. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Выходят за пределы

Программу капремонта пересмотрели после оценки технического состояния домов в Иванове, Кинешме, Шуе, Вичуге и Тейкове, а также в 14 районах области. Оказалось, что многие объекты восстанавливать нецелесообразно либо слишком дорого.

По данным регионального фонда капремонта, два многоквартирных дома (МКД) после экспертизы были признаны аварийными. У 100 с лишним обнаружен сильный конструктивный износ - более 70 процентов.

- Эти дома через год-два могут быть признаны аварийными. И деньги, потраченные на их ремонт, не вернутся на общий счет регионального оператора, - пояснил "РГ" и. о. гендиректора фонда капитального ремонта МКД Ивановской области Денис Федоров.

Свыше 200 многоэтажек исключили из программы потому, что на их капремонт нужно больше средств, чем вправе выделить фонд. Предельную стоимость работ рассчитывают для каждого дома исходя из минимального размера взноса для Ивановской области. Превышать лимит региональный оператор не вправе.

- Например, в доме N 8 на улице Нефедова в Иванове на 2021 год был запланирован капитальный ремонт крыши. Предельная стоимость затрат установлена в размере 1,013 миллиона рублей. А в соответствии со сметной документацией нужно 1,776 миллиона. В доме N 23 на улице Завокзальной в Кинешме планировался капремонт инженерных сетей. Предельная стоимость - около 419 тысяч рублей, а по смете требуется свыше одного миллиона, - рассказал Денис Федоров.

В департаменте ЖКХ Ивановской области напомнили, что исключение домов из программы капремонта допускается Жилищным кодексом в случаях, когда физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) превышает 70 процентов и (или) совокупная стоимость капремонта в расчете на один "квадрат" общей площади жилых помещений превышает региональный норматив. Правда, при этом необходимо, чтобы на уровне региона был соответствующий правовой акт. В Ивановской области нормативную базу подвели год назад, внеся изменения в закон N 51-ОЗ "Об организации проведения капремонта общего имущества...".

Что дальше?

В сложившейся ситуации есть только один плюс: жильцам домов, которые исключены из программы, больше не надо каждый месяц платить за капремонт.

- Взносы, сделанные ранее, должны быть возвращены - за исключением суммы, затраченной на техническое обследование, составление заключения или разработку сметной документации, - отметил первый заместитель начальника департамента ЖКХ Денис Кочнев.

Исключение составляют многоэтажки, признанные аварийными. Их жители не смогут получить свои деньги обратно. Согласно ЖК РФ, накопления пойдут на снос или реконструкцию дома, если земля под ним не будет изъята для государственных и муниципальных нужд.

В домах, где стоимость капремонта выше норматива, люди могут попробовать самостоятельно собрать недостающую сумму. Сколько денег нужно, чтобы войти в программу повторно, расскажут в региональном фонде. Решение о дополнительном сборе принимается на общем собрании жильцов.

Для домов с сильной степенью износа есть два варианта: провести текущий ремонт и попроситься обратно в программу ремонта капитального - либо требовать, чтобы здание поставили в очередь на расселение. Выбрать тактику, учитывая состояние конструкций, помогут в УК или ТСЖ. В первом случае можно задействовать средства, возвращенные на счета граждан регоператором.

Взносы, сделанные ранее, должны быть возвращены - за исключением суммы, затраченной на техобследование

- Однако целесообразнее такие дома признавать аварийными и включать в программы расселения. Для этого собственники вправе обратиться в органы местного самоуправления на основании акта технического заключения по результатам обследования МКД, - подчеркнул руководитель ивановского фонда капремонта Денис Федоров.

Процент под вопросом

Жители восьми двухэтажек в Иванове подозревают, что их дома специально признали предаварийными, дабы сократить программу капремонта. Они пожаловались в Народный фронт. Выехав на место, общественники нашли дома на улицах Октябрьской и Фурманова вполне ухоженными, явных дефектов на коммуникациях не было заметно.

- Ни внутри домов, ни снаружи мы не обнаружили глубоких трещин. Лестницы каменные, без перекосов. В окнах стеклопакеты. Единственное нарекание от жителей - обветшавшие крыши. Но это не повод устанавливать степень износа МКД более 72 процентов, - подчеркнул эксперт ОНФ в Ивановской области, руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Игорь Челышев.

Обслуживает эти дома управляющая компания "Русфонд". По ее заказу была проведена альтернативная экспертиза, которая показала, что степень износа конструкций не превышает 65 процентов. Улучшить показатели с помощью текущего ремонта, как предлагают в региональном фонде, не так-то просто. В УК подсчитали, что взносов, возвращенных из фонда капремонта, хватит на ремонт крыш лишь в четырех домах из восьми.

- Мы считаем, что от этих МКД просто избавились ради улучшения показателей исполнения областной программы капитального ремонта. По всей видимости, регионального оператора волнуют в первую очередь свои узковедомственные задачи. Но столь близорукая политика неминуемо обернется большой социальной проблемой, решать которую придется собственникам жилья и муниципалитетам, - подчеркнул сопредседатель штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрий Сафонов.

"Фронтовики" обратились в прокуратуру и инициировали независимую техническую экспертизу. Возможно, придется оспаривать решение областного фонда капремонта в суде.

Прямая речь

Денис Кочнев, первый заместитель начальника департамента ЖКХ Ивановской области:

- Бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, согласно статье 39 ЖК РФ, несут собственники помещений. На них возложена ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния домов, в том числе исключенных из региональной программы. Решение о необходимости капитального или текущего ремонта в МКД, сроках и видах работ, а также источниках их финансирования принимается на общем собрании большинством голосов (не менее двух третей).

Собственники помещений в домах, исключенных из программы на основании высокой степени износа, вправе запросить у регоператора копию технического заключения, подтверждающего этот износ. Далее это заключение может быть представлено в муниципальную межведомственную комиссию для признания здания аварийным и подлежащим сносу/реконструкции. Также собственники помещений могут согласовать проведение ремонта, получить по его результатам заключение специализированной организации и подать в орган местного самоуправления заявление на повторное включение МКД в региональную программу.

Справка "РГ"

Если ваш дом исключили из программы капремонта и не признали аварийным, то для возврата взносов за прошлые годы нужно обратиться с письменным заявлением в региональный фонд. Необходимо приложить копии паспорта, документа о праве собственности на помещение в МКД и платежных квитанций за капремонт (если есть), а также реквизиты банковского счета. Копии документов представляются вместе с оригиналами - для сверки. Если в квартире несколько собственников, они должны написать заявление о согласии на перечисление денежных средств кому-то одному.

Если заявление направляется обычной или электронной почтой, то копии документов должны быть заверены нотариусом, либо сотрудником органа власти, либо руководителем УК/ТСЖ. В отдаленных районах Ивановской области документы на возврат средств можно сдать через сельские и районные администрации. Деньги придут на счет в течение 30 рабочих дней. Порядок возврата средств в Ивановской области можно уточнить на официальном сайте регионального фонда капремонта (www.kaprem37.ru) в разделе "Собственникам", или по телефонам: 8-800-200-81-84, +7 (4932) 93-96-09 (добавочный 4405, 4426, 4409, 4417), или по электронной почте info@kaprem37.ru либо oyf@kaprem37.ru.

Адрес регионального фонда капремонта МКД: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 35.