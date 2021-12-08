Бесплатные автобусы доставляют медиков к месту работы, а переболевших коронавирусом пациентов - домой

Как сообщает портал мэра Москвы mos.ru, столица направила 252,9 миллиона рублей на перевозку медработников и выздоровевших после COVID-19 пациентов. Выделенные средства компенсируют затраты ГУП "Мосгортранс". Распоряжение на этот счет подписал Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.

Начиная с апреля 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе за счет бюджета города.

Городские микроавтобусы доставляют домой и выписанных из стационаров пациентов, переболевших COVID-19, для прохождения домашней самоизоляции.

Для этих целей используют 37 автобусов малой вместимости и девять больших автобусов туристического класса. За прошедшие полтора года они бесплатно перевезли свыше 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч пациентов.