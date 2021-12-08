Глава Липецкой области вручил паспорта лучшим школьникам

Поздравляя юных жителей региона со знаменательным событием, Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.
- Слова "Мы - россияне" всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и соотечественников. Наши общие ценности - ответственность за будущее России, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям, - подчеркнул Игорь Артамонов на церемонии.
Он также напомнил, что всероссийская акция "Мы - граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России - паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.