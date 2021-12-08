Глава Липецкой области вручил паспорта лучшим школьникам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил паспорта 55 юным жителям региона. Чести получить основной документ гражданина Российской Федерации на торжественной церемонии в зале администрации области были удостоены лучшие школьники региона. Каждый из них уже достиг успеха в учебе, творчестве или спорте. Среди героев дня были активисты детских и молодежных общественных организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний. Церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской акции "Мы - граждане России" и приурочена к празднованию Дня Конституции РФ.

Поздравляя юных жителей региона со знаменательным событием, Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.

- Слова "Мы - россияне" всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и соотечественников. Наши общие ценности - ответственность за будущее России, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям, - подчеркнул Игорь Артамонов на церемонии.

Он также напомнил, что всероссийская акция "Мы - граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России - паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.