Игорь Артамонов вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вошел в топ-5 ноябрьского медиарейтинга губернаторов регионов Центрального федерального округа, заняв в нем четвертое место. Анализ позитивного информационного сопровождения деятельности губернаторов традиционно подготовила компания "Медиалогия".

В Липецкой области были отмечены высокие темпы вакцинации от COVID-19. Игорь Артамонов сообщал, что регион с самого начала прививочной кампании активно включился в работу.

- Достигнутые показатели - подтверждение того, что были приняты своевременные и правильные решения, к примеру, введение системы QR-кодов, - отмечает Игорь Артамонов. - Постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Все это вместе с большой разъяснительной работой, проводимой среди населения, приближает нас к формированию необходимого коллективного иммунитета.

Позитивно отразилось в СМИ и заключенное между администрацией Липецкой области и ДОМ.РФ соглашение о сотрудничестве. Игорь Артамонов отметил, что стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительству арендного жилья в Липецке. Кроме того, федеральные и региональные журналисты активно писали о выездном заседании оперштаба Минсельхоза, которое прошло в Липецкой области. Игорь Артамонов озвучил, что в регионе реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей.

- Одним из приоритетов в развитии АПК региона с 2014 года является тепличное овощеводство, - напомнил Игорь Артамонов. - За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта.

Не осталась без внимания, с том числе федеральных СМИ, и инициатива главы региона по увеличению оплаты труда работников бюджетной сферы. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6 процентов с 1 января 2022 года, что приведет к росту на соответствующий процент их заработной платы. Обсуждаемыми темами в СМИ также стали новости о том, что регион получил "Золотой каток" за реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" и выделении региону дополнительно 3,4 миллиарда рублей на медицину.

Медиарейтинг губернаторов построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В ноябре 2021 года в Центральном федеральном округе первые три места в рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и глава Тверской области Игорь Руденя.