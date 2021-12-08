Как дворники справились со "снегопадом века"

Во вторник, 7 декабря, день у московских коммунальщиков смешался с ночью. Еще накануне стал известен неблагоприятный прогноз, жители города получили сообщения от ГУ МЧС. Власти предупредили о сильном ветре и метели.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, снегопад 7 декабря стал самым интенсивным за последние 72 года - выпало без малого 13 миллиметров осадков - рекорд века! Со снегом по всему городу боролись 10 тысяч спецмашин и 71 тысяча сотрудников коммунальных служб. Среди них были и корреспонденты "РГ": на один день мы стали дворниками "Жилищника".

Снег начал валить еще с 3 часов ночи, и к утру обстановка на дорогах стала осложняться: с раннего утра на дорогах было 8 баллов. А вот МЦД, МЦК и общественный транспорт работали так же четко, как и всепогодное метро. Чтобы этого добиться, все 10 тысяч единиц спецтехники и десятки тысяч рабочих действовали по определенному протоколу - профессионалы называют его матрицей уборки. На полную уборку снега дается три дня, а вчера было важно обеспечить бесперебойную жизнь миллионного города.

Дороги и тротуары несколько раз за сутки прометали спецтехникой: это тракторы разных размеров и роторные приборы, снегоотбрасыватели. Все это, конечно, хорошо, но и без рабочих рук не обойтись - есть такие места, где техника не пройдет. Здесь и нужны дворники - именно благодаря им "исчезает" снег у подъездов, детских площадок и других важных общественных мест. В дворники нас приняли с огромным удовольствием.

Вас там, интересно, много таких? - интересуется первый замглавы управы Останкино Аркадий Батраков. - Мы бы человек 20 взяли". А почему? Снега хватило бы на каждого. В газете мы часто пишем: сугробы выросли на столько-то сантиметров. Звучит. А по факту - ну что такое пара сантиметров? Не поймешь, пока лопату не возьмешь.

Многие думают, что Москву называют "неспящей" из-за тусовщиков. На самом деле - из-за дворников. В сильный снегопад, как вчера, им с раннего утра надо заступить на службу. Многие парни, с которыми пришлось работать в одной команде, это мигранты. "Зарплата хорошая, все вовремя, - рассказал Азиз, убирающий площадку на пересечении Казеевского переулка и улицы Римского-Корсакова. - Живу рядом в общежитии. Деньги домой перевожу. Дом там строю". Такую стратегию выбирают многие, рассказывает и.о. замдиректора "Жилищника" района Останкино Алексей Потапов. "В общежитии всех официально регистрируют, - делится Алексей. - Отпуска, больничные - таких соцгарантий ни на какой "левой" стройке не получишь".

Непогода не повлияла на работу общественного транспорта

И ребята из общаги, и парни, снимающие вскладчину квартиры, и мы - все утром ждем распределения по участкам. Участок - это зона, которую надо привести в порядок. За нашим "Жилищником" - очистка дворов. И вот на каждую зону выделяется бригада. В идеале человек по 20. Но и 13 справляются, просто какой ценой...

"Вот ваш движок!" - бодро говорит Алексей и вручает лопату. Я-то думал, даст машину какую-то. "Да нет, тут снегоотбрасыватель не нужен, - объясняет командир. - Почему движок? Им снег удобно двигать". В возможностях движка удалось убедиться во дворе одного из домов на улице Академика Королева. На бригаду дворников положено по 70 подъездов, то есть по три на брата. Но мы-то новички, может, снисхождение будет?

Движок реально неплохо справляется со снегом. Технология такая: сначала как бы свозим его ближе к забору, а потом порционно перебрасываем. "Бывает, что и рядом с парковкой складируем, - говорят коллеги-братья. - Главное, подходы очистить и эти, как их, входные". В смысле территорию до первой ступеньки у входа в подъезд. "Видишь, камера висит? - показывают другие дворники. - Алексей потом посмотрит". Это, кстати, не сказки и не пугалки для новичков. Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения. И у начальства "Жилищника" есть к ней доступ. Не обязательно даже объезжать дворы, чтоб проверить качество уборки.

Ребята рассказывают, что обычно жители как минимум нейтрально относятся к коммунальным службам. Но вот конкретно в этом дворе народ очень притязательный. Чистил я снег, чистил, устал, хотя к аэробной нагрузке привык. И тут из подъезда местный выходит, недовольный: не так, мол, работать надо, не на камеру. "А ты, собственно, мужик, кто?" - заговорил во мне дворник. Оказалось, инженер местного ЖСК. У них территорию у подъездов почистит нанятый жильцами дворник. А вы бы хоть, втолковывает инженер, детскую площадку и парковку почистили. Ну что ж, движки, поворачивайте направо. Подход к площадке действительно подзавалило. Причем еще и ледок образовался.

К середине снег словно стал тверже. "На самом деле, он насыщается влагой, и вот такие сугробы убирать тяжелее всего", - говорит Алексей. Во двор заезжает мусоровоз. И тут наш брат-дворник приходит на подмогу. Парни из "Хартии" выгрузили контейнеры, а задача дворника - присмотреть, чтобы на земле было чисто. Ближе к вечеру погода смилостивилась. Снегопад прекратился, но не выключается ни одна городская камера. Придется добить несколько участков, а потом можно отдохнуть. А силы понадобятся. Ведь температура - то плюс, то минус, все растает, а потом - ударит минус 20. И вот тогда надо будет подолбить ледорубами - а это, друзья, не заметки писать. И зарплата, прямо скажем, не московская. Начальство "Жилищника" говорит: ребята получают по 35 тысяч рублей. "Хороший дворник, - секретничают коллеги, - может и сотку тут "поднять". Было б желание". На первых этажах много коммерческих арендаторов. И если работяга справится с основной работой, то вполне может и подкалымить.