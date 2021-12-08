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Текст:   Александр Мелешенко 
04:44 08.12.2021
Российская газета - Неделя № 279(8630)

Кому в Москве легко снять квартиру, а кому - почти нереально

В Сети с новой силой вспыхнули споры о том, как далеко могут зайти хозяева сдаваемого в аренду жилья, устанавливая критерии отбора для квартирантов? Жажда сдать квартиру только гражданам России или представителям определенной национальности - это допустимо? А нежелание пускать жильцов с детьми или животными, а то и повышение для них цены - корректно? Корреспондент "РГ" попробовал разобраться, насколько остро стоит эта проблема и можно ли ее как-то решить. А заодно попробовал снять квартиру с маленьким ребенком на руках.
Снять квартиру такой семье будет непросто - детей арендодатели зачастую не жалуют. Фото: REUTERS

Пора сдаваться

Собственно, новый виток обсуждения старой темы возник не на пустом месте. В группе по поиску съемного жилья Flats for friends в соцсети Facebook ввели новое правило: если хотите, чтобы объявление о сдаче вашей квартиры разместили бесплатно, то помимо фото и описания там должно быть одно предложение. Вот оно: "Квартира pet-friendly, приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви". Pet-friendly означает, что домашние животные тоже приветствуются.

Если вас такой текст в объявлении не устраивает и вы хотите указать, что квартира сдается "только славянам" или "строго без детей и животных", то - платите. Сумма небольшая - всего 499 рублей, однако людей это правило разбило на два лагеря. Одни нововведение поддержали - многие устали, что в поисках квартиры приходится отсеивать массу вариантов, потому что, видите ли, ваша собака может попортить хозяйские обои. Какой бы воспитанной она ни была. А другие воспротивились: я пускаю людей в свое жилье, значит, могу устанавливать правила и не должен за это платить!

Проблема стара как мир. Автор этих строк переехал в Москву 10 лет назад и хорошо помнит, что обладателей нероссийских паспортов или неевропейского разреза глаз хозяева съемных квартир не были рады видеть уже тогда. Те или иные ограничения встречаются примерно в каждом втором объявлении, хотя время от времени баланс меняется. В последние месяцы, например, спрос на съемные квартиры резко вырос, и арендодатели стали строже к квартирантам - число объявлений с нетолерантными отметками поползло вверх.

Фото: iStock
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"Конечно, высокий спрос спровоцировал изменения в поведении арендодателей - они стали более придирчивы в выборе квартирантов, устанавливают различные ограничения - например, по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу, - подтверждает замдиректора департамента аренды квартир агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. - Сегодня не более 20% наймодателей квартир массмаркета дают разрешение на размещение жильцов с детьми и домашними животными, хотя осенью кризисного для рынка аренды прошлого года их было 48%".

Бездетным проще

Группа Flats for friends - одно из самых популярных профильных сообществ в соцсетях. Она объединяет почти 240 тысяч человек и помогает арендодателям и квартирантам найти друг друга напрямую без посредников. Ищущим съемное жилье это позволяет сэкономить на комиссии риелтора, а хозяевам - заранее пообщаться с потенциальными арендаторами напрямую и заодно изучить их профили в соцсетях. Администратор группы говорит, что ввела новое условие неспроста - об этом давно просили участники сообщества. Многие из них поддержали это решение, однако нашлись и противники.

Чтобы лучше понять последних, проведем эксперимент. Корреспондент "РГ" восемь лет прожил в Москве на съемных квартирах, но искал их всегда вместе с женой, детей и животных у нас не было. А постоянная работа, российское гражданство и довольно интеллигентный вид делали из нас с супругой и вовсе идеальных квартирантов. Поэтому на все эти условные "только славянам" я не обращал внимания. Однако последние полтора года живу в своей квартире, а еще недавно родился ребенок. Поэтому примеряю на себя роль молодого отца, ищущего временный угол в столице.

Теперь на объявления с всевозможными условиями смотрю с раздражением. "Это что, мне бездетному вы бы сдали свою потрепанную однушку с удовольствием, а с дочерью даже слушать не станете?" - возмущенно говорит внутренний голос после прочтения очередного "без детей, без животных". По одному из таких объявлений звоню - трубку берет риелтор и сразу отрезает, мол, сказано же, без детей. Второй, выслушав историю про работу журналистом и совсем маленькую дочь, сжалился - попробую поговорить с хозяйкой. И пропал. Повторный звонок подтвердил опасения - детей хозяйка не хочет ни в какую, как и животных.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Ищу дальше и натыкаюсь на похожее объявление якобы от собственника. Звоню. Трубку берет пожилая женщина и первое время подозревает, что я риелтор. Но потом меняет мнение, а на мой вопрос, почему нельзя с детьми, объясняет: "Я против детей ничего не имею, сама вырастила двоих. И обои мне не жалко, за них всегда можно удержать деньги с депозита, уже приходилось. Но однажды сдала квартиру паре с двумя детьми. Они оказались очень активными, бегали по квартире, стучали игрушками по полу, кричали. Ничего криминального, но через месяц мне позвонили соседи снизу и сказали: если не найдешь других квартирантов, будем жаловаться участковому. А зачем мне ссориться с соседями и выяснять отношения с полицией?"

Домик не для кошки

Оксана Полякова подтверждает: ставя условия о составе арендаторов, хозяева обычно преследуют две цели - сберечь ремонт и не получить проблем с соседями. Приезжим из Средней Азии, к примеру, не рады потому, что те часто селятся большими группами, чтобы сэкономить. Однако из-за этого быстро изнашивается ремонт, а еще недовольство могут высказать соседи. А детей и животных среди арендаторов, как правило, не хотят видеть из опасений за хороший ремонт и мебель.

Кстати, стоит иметь в виду, что ограничения и пожелания для будущих жильцов не всегда прописываются в объявлениях - нередко их высказывают устно уже во время разговора. А бывает и так, что в объявлении про запрет на детей и кошек написано, а во время разговора все же получается договориться о просмотре. Но это скорее исключение, особенно сейчас, когда желающих снять недорогую квартиру больше, чем этих самых квартир.

Кстати

Деньги открывают двери

Так что же, кому проще снять жилье, а кому почти нереально? По мнению собственников сдаваемых квартир, идеальные квартиранты - семейная пара с постоянной работой в Москве и регистрацией по месту жительства в столице или Подмосковье либо в регионе РФ. Сложности возникают, если есть дети и домашние животные. Национальность и гражданство тоже имеют значение - без российского паспорта поиск съемного жилья превратится в квест. Но если быть терпеливым, то можно преодолеть и его. Важен и бюджет - если вы готовы платить выше рынка, то сможете преодолеть любые предрассудки.

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