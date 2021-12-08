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08.12.2021 23:48
Рубрика: Общество

Кто поможет в сложной ситуации сохранить семью с детьми

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8631)
Специалисты столичной системы соцзащиты пришли на помощь почти 30 тысячам московских семей, в которых отношения между родителями стали напряженными и участились ссоры с детьми. Как город помогает горожанам в сложных ситуациях? На какую поддержку могут рассчитывать многодетные семьи? На эти и другие вопросы корреспондента "РГ" ответила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.
Екатерина Бербер: Главное, чтобы дети жили в дружной любящей семье. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты насления города Москвы Екатерина Бербер: Главное, чтобы дети жили в дружной любящей семье. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты насления города Москвы
Екатерина Бербер: Главное, чтобы дети жили в дружной любящей семье. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты насления города Москвы

Екатерина Владимировна, в Москве растет число многодетных семей. На какую поддержку города они могут рассчитывать?

Фото: Александр Корольков
Как приемные семьи становятся родными для детей-сирот в Москве

Екатерина Бербер: Действительно, за последние 10 лет у нас стало в два с половиной раза больше многодетных семей - почти 188 тысяч. Воспитывается в них более 466 тысяч детей. Это говорит об уверенности родителей в своих силах и в том, что при необходимости их всегда поддержит правительство Москвы. Для этого у нас существует целая система различных льгот, субсидий, денежных пособий и других видов социальной помощи. На детей до трех лет начисляется ежемесячная компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания. На каждого ребенка до 18 лет родители ежемесячно получают компенсацию в связи с ростом стоимости жизни, им возмещаются затраты на школьную одежду в сумме 10 951 рубль, предоставляются льготы по ЖКХ. Проезд для детей и одного родителя в городском транспорте и пригородных электричках в столице бесплатный, как и парковка для личного автомобиля. А еще многодетные мамы освобождаются от транспортного налога, получают льготы по ипотеке и скидку по имущественному налогу.

Семьям с пятью и более детьми выплачивается ежемесячная компенсация на приобретение детских товаров - 1972 руб. Матерям, родившим 10 и более детей, получающим пенсию, ежемесячно выплачивается 21 902 рубля, кроме того, такие семьи получают 15 мая ежегодные компенсационные выплаты к Международному дню семьи в размере 21 902 рубля, а ко Дню знаний 1 сентября - еще 32 853 рубля на семью. Более подробно ознакомиться с информацией о мерах социальной поддержки многодетным семьям можно на официальном сайте mos.ru

В каждой семье случаются трудности. У одних они связаны с подростковым возрастом ребенка, у других - с конфликтом между родителями. Может ли город помочь и в таких ситуациях?

Екатерина Бербер: Московские семьи с детьми могут обратиться в 28 организаций поддержки семьи и детства. Это 25 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Они есть в каждом округе. Их приоритеты - защита, укрепление семьи и семейных ценностей. В каждом из центров работают опытные специалисты, способные оказать психологическую, юридическую, социально-медицинскую и социально-педагогическую помощь.

Сколько семей сейчас находится на сопровождении таких центров?

Екатерина Бербер: Порядка 30 тысяч семей, в которых воспитывается около 45 тысяч детей. Мы не навязываем им каких-то определенных действий, а вместе с родителями и детьми ищем выход из сложившейся ситуации. Семья вправе сама решать, как ей жить, мы можем ей только помочь, если она нуждается в помощи. Главное, чтобы дети жили в дружной любящей семье. Сопровождаем мы и замещающие семьи, у которых трудности с адаптацией приемного ребенка. И конечно, много времени уделяем семьям с детьми с инвалидностью, им чаще других требуется психологическая и организационная помощь.

Что нового появилось в Москве за последние годы в работе по поддержке семьи?

Екатерина Бербер: Мы открыли 11 окружных служб медиации и обучили более 200 специалистов медиативным технологиям. Медиация - это форма альтернативного разрешения споров с помощью третьей нейтральной стороны - медиатора. Этой стороной и выступает наш специалист. Если родители разводятся и не могут "поделить" ребенка, на помощь приходит посредник и помогает заключить медиативное соглашение, которое учитывает интересы всех сторон. Служба медиаторов приняла почти 1,5 тысячи обращений и более 80% случаев закончилось успехом - между родственниками найден компромисс.

За последние десять лет в Москве стало в два с половиной раза больше многодетных семей - их почти 188 тысяч

В городских семейных центрах получили успешное развитие подростковые клубы. В них ребята имеют возможность получать новые знания в выбранной области, участвовать в тренингах, общаться с единомышленниками. 3D-модель работы "Доступ. Драйв. Дело" позволила привлечь около 9 тысяч несовершеннолетних старше 14 лет. Специальные занятия организованы по различным направлениям - IT, психологии общения, волонтерской деятельности, школы юного медиатора.

Многие ли москвичи становятся приемными родителями?

Екатерина Бербер: Более 93% сирот и детей, оставшихся без опеки, воспитываются в замещающих семьях и менее 7% - в организациях для сирот. В эти центры детей помещают временно, и специалисты делают все возможное, чтобы и в этот период ребенок жил в комфортных условиях, получал разностороннее развитие. Для нас главная задача - найти ему семью. За последние 10 лет в 3,3 раза увеличилось количество детей, оставшихся без попечения родителей, которые обрели новую семью.

Фото: Предоставлено пресс-службой комплекса социального развития Москвы
Анастасия Ракова: О поддержке городом москвичей с инвалидностью, льготах для семей, где растут дети-инвалиды, новых сервисах и проектах

Город поддерживает приемные семьи?

Екатерина Бербер: Мы уделяем большое внимание подготовке будущих приемных родителей и поддержке тех, кто ими уже стал. Для них сейчас работают 35 школ, а в 2022 году их будет 39. Ежегодно в школы приемных родителей записываются более 2 тысяч москвичей. За последние три года в них прошли обучение свыше 6,5 тысячи москвичей. В этом году запись в Школу приемных родителей стала еще удобнее благодаря сервису "Лист ожидания" на портале "Моя новая семья". Случается, что в школе нет даже свободных мест. В этом случае можно оставить заявку - и человек, который хочет стать приемным родителем, сразу же получит сообщение, как только появится свободное место или начнется набор в новую группу. Более 500 человек воспользовались этой услугой.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, может подписать договор с одной из 46 организаций, занимающихся сопровождением. Сотрудники помогают приемным родителям наладить отношения с ребенком, учиться решить психологические проблемы, предотвращать возможные конфликты. Сейчас в программах сопровождения участвует более 2 тысяч замещающих семей.

Замещающим семьям доступен широкий спектр льгот и выплат, которые регулярно индексируются. Например, ежемесячные выплаты на содержание каждого ребенка составляют от 18,1 тысячи до 30,1 тысячи рублей в зависимости от возраста ребенка, количества приемных детей в семье и состояния их. Ежемесячное вознаграждение приемных родителей в столице - 17,3 тысячи рублей за каждого ребенка, а за ребенка-инвалида - 29,4 тысячи рублей. С 1 января 2022 года пособия и выплаты на детей-сирот будут увеличены на 4,8%.

С 2014 года в Москве ежегодно вручается Московская городская премия "Крылья аиста". Награждают ею граждан и организации за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. В 2018 году эта премия вошла в число наград и почетных званий города Москвы. Трем приемным семьям - лауреатам премии города Москвы "Крылья аиста" в номинации "Лучшая семья" с 2018 года вручается также денежная премия по 1 миллиону рублей каждой семье.

Еще один уникальный пилотный проект - по имущественной поддержке приемных семей. Родителям, взявшим на воспитание от 5 детей-сирот, не менее трех из которых старше 10 лет и (или) имеют инвалидность, предоставляются квартиры в Москве по договору безвозмездного пользования для проживания с детьми. После семи лет реализации проекта 286 детей воспитываются в 47 таких приемных семьях.

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