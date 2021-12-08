Московский учитель младших классов стал звездой "Тиктока"

"Мы у тети Феклы ели борщ из свеклы", - говорит детям в классе молодой учитель, те подхватывают последние слова, потом идут примеры... Это 32-секундное видео в "ТикТоке" менее чем за месяц собрало 3,6 миллиона просмотров.

А его автор, 25-летний учитель начальных классов московской школы N 460 Алексей Шабатько, победил в номинации "Лучший познавательный видеоролик" Всероссийского конкурса #УчителяТикТок, организованного платформой и Министерством просвещения РФ.

Подцепило на хук

- Мы отрабатывали ударения. Я поставил телефон, начал снимать урок, а дома увидел, что если вырезать кусок про свеклу, то он точно ляжет в хронометраж "ТикТока", - вспоминает Алексей. - Выложил в Сеть и забыл. А потом вижу: 5 тысяч подписчиков, ажиотаж, куча комментариев...Короче, подцепило меня на хук.

"Подцепило на хук" (hook - крючок, жаргон айтишников) Алексея Шабатько еще в 15 лет в родном Новосибирске - после того, как он впервые попал в летний лагерь помощником вожатого. На следующее лето он уже был вожатым, потом методистом...

- Оказалось, что мне это безумно интересно - что-то начинать, создавать, организовывать детям что-то новое, придумывать сказки, путешествия в другие миры...

Сразу после новосибирского педагогического колледжа он приехал в Москву, прошел десятки собеседований в разных школах. Наконец, его не по годам пухлое досье - большой опыт работы с детьми, новейшие знания из колледжа, пройденные тренинги и курсы повышения квалификации, языковая школа - убедило руководство 460-й школы в Люблино взять молодого учителя. Между предложенными математикой для 1-4-х классов и так называемым ресурсным классом, в который набрали первоклашек с аутизмом, задержкой психического развития и другими нарушениями, Алексей выбрал труднейшее.

Давайте разбираться!

- Один мальчик ничего не говорил, а потом мог р-раз - и отшвырнуть стул, что стоял перед ним. Другой от этого грохота кидался в истерику. Третий не подпускал к себе ближе чем на метр...

Первые две недели в классе стоял сплошной крик, дети не понимали, что такое школа и что тут делают. Все бросить и уйти - или собраться и научиться делать так, как надо?

"Надо говорить "звонИт", Алексей Сергеевич же говорил в "ТикТоке"

Алексей Сергеевич начал с разговоров с родителями, собрал анкеты на ребят и взялся последовательно решать проблемы каждого отдельно взятого первоклассника. Ученик, не выносивший ярких, мультяшных подач на интерактивной доске, мог выходить за дверь - пока мультик не заканчивался. Общий ор желающих ответить на вопрос свела на нет игра: учитель отдавал мячик именно тому, кого хотел спросить. Детей с задержкой психического развития бывший помощник вожатого сделал помощниками в простейших делах по классу. У каждого появился "Лист личностного роста" - за сделанное полезное дело, правильный ответ он, кроме оценки в журнале, получал на свой лист наклейку или печать. Это стимулировало стараться дальше.

...Отклик на видео про свеклу навел пытливого учителя на идею попробовать в такой лаконичной форме - а ролики в "ТикТоке" не могут длиться больше нескольких десятков секунд - доносить до учащихся и взрослых нормы русского языка. Ведь когда коротко, внятно и ярко - это сразу запоминается. Алексей начал с ударений.

"Всем привет (улыбка и два пальца в форме буквы V)! Так мы включИм или вклЮчим музыку? Давайте разбираться!.." Приветствие, проблема, приглашение к разговору, правильный вариант, двустишие для запоминания - некоторые застревают в памяти не хуже "Феклы-свеклы ("ты нам шторы не вези, привези нам жалюзи"). Алексей в сюжетах идет по улице, сидит в классе перед учениками, пишет крупными буквами по доске. На странице в "ТикТоке" - десятки роликов, десятки правильных решений языковых задач.

Для тысяч и тысяч (сюжет о граффИти посмотрело 863 человека) становится откровением, что верно будет и твОрог, и творОг и нужно говорить договОры ("чтобы вдруг не вышел спор - заключите договор"). Алексей знает, сколько людей его смотрит, и перед каждой съемкой сверяется со словарем.

Темы роликов в основном - экспромты. Услышал, например, как девушка в кофейне заказала латтЕ - и записал ролик, где объяснил, почему надо говорить лАтте. Иногда он дает посетителям блога отдохнуть, задает загадки и рассказывает байки: однажды ученик на технологии сказал ему, что отрезал ножницами палец. "Я чуть не сошел с ума (изображает, как падает в обморок), а оказалось, что палец - из бумаги. Берегите свои пальцы!"

Дети все смотрят - и недавно учитель услышал, как ребята поправляют друг друга, мол, надо говорить "звонИт", Алексей Сергеевич же говорил в "ТикТоке"!

Из каждого ролика через край бьет позитив, молодой, хорошо одетый и модно причесанный учитель приветлив, учтив, артистичен. Это в том числе помогло аутистичному Алеше Н., в 1-м классе не общавшемуся ни с кем, не способному высидеть 45 минут, не реагировавшему на оценки, сегодня, в 4-м, тянуть руку, выходить к доске, отвечать на вопросы. А потом интересоваться, правильно ли он ответил.

Свободный танец

- Ну что, урок окончен - не пора ли послушать Леди Гагу? - в ответ дружное "да-а-а-а!", и учитель прямо у доски начинает легко и ловко двигаться под ритмичную музыку. Это ролик с "ТикТока" - а на уроках Алексей устраивает целые танцевальные баттлы, на которых ребята перетанцовывают друг друга под клипы из YouTube на интерактивной доске. Это вполне заменяет физминутку, без которой этим детям нельзя.

Он танцует с 1-го класса. Ходил в кружок, потом танцевал современные танцы в лагере, занимался с хореографом в студенческом коллективе, в Москве танцевал под музыку Милен Фармер в ансамбле MF Dance Band, сейчас хочет попробовать сontemporary, свободный танец.

- Даже сильно уставшим на работе я еду на репетицию. Домой добираюсь физически никаким, но эмоционально - живым. Там командная работа, я ее очень люблю. И музыка!

Этой весной Алексей брал и уроки вокала, а летом, накопив денег, записал студийный альбом Love Freedom Music. Это 11 треков с мягкой музыкой под упругий бит, с голосом, подзвученным электроникой. Альбом есть на Яндекс.Музыке и на других платформах, ищите там артиста Alex Luft.

Весной он выпускает своих подопечных в среднюю школу - и с 1 сентября берет новых первоклассников. Это будет уже обычный класс, со своими сложностями. Шабатько к ним готов, наработав за 4 года богатый боевой опыт. И, обзаведшись 13-м iPhone, призом за победу во Всероссийском конкурсе, готов продолжать свой "ТикТок"-блог. Вводить туда математику и языки, делать сюжеты о людях с ограниченными возможностями... Осталось придумать, как доносить свои идеи именно за 30 секунд - емко и быстро. Поэтому Алексей Шабатько считает "ТикТок" не просто местом, где можно смеяться глупым шуткам, а уникальной платформой для творчества учителя.

- И подниматься на эту платформу надо сейчас, - уверен 25-летний учитель, которого минпросвещения уже приглашает на вебинары по всей стране.

Советы родителям от Алексея Шабатько

Как помогать детям-аутистам

- Сделайте жизнь ребенка предсказуемой и понятной для него. Это правило обеспечит ребенку комфорт от того, что он будет знать заранее, какие события произойдут. Простое расписание дня отлично соответствует этому.

- Будьте последовательны. Нужно помнить, что ребенку требуется время для адаптации в любой ситуации.

Класс Алексея Шабатько уже готовится к Новому году. Фото: tiktok.com / @alex_luf

- Будьте на одной волне со специалистами, которые работают с вашим ребенком. Соблюдение единства требований дома и на занятиях поможет укрепить его успех.

- Хвалите ребенка сразу, как только он демонстрирует хорошее поведение, выполняет вашу инструкцию, применяет только что разученный новый навык.

- Создайте ребенку личную зону. Это пространство в комнате или в квартире, где ребенок может побыть один, поиграть, расслабиться.

- Изучите сенсорные особенности ребенка. Многие дети с аутизмом могут проявлять парадоксальную реакцию на звуки, свет, прикосновения. Выясните, что неприятно вашему ребенку, а что, наоборот, его успокаивает. Так вы сможете предотвращать ситуацию, когда в ответ на неприятный раздражитель ребенок неосознанно даст негативную реакцию.

- С ребенком необходимо заниматься каждый день, только это может принести результаты.