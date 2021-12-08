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08.12.2021 16:31
Рубрика: Общество

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей. В частности, среди детей 0-2 лет - ниже на 80%, 3-6 лет - ниже на 73,2%, 7-14 лет - ниже на 23,5%.

Вместе с тем среди детей в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу - их несколько больше, чем в аналогичные периоды последних двух лет. Для обеспечения всех заболевших стационарной медицинской помощью дополнительно развернуто 450 коек в ряде клиник - инфекционной больнице № 1, детской клинической больнице св. Владимира, детской клинической больнице № 6 и больнице им. Башляевой. В настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объем свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%).

В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ

В сообщении подчеркивается, что информация о том, что в детских больницах не хватает препаратов для лечения гриппа, не соответствует действительности. Медицинская помощь и детям, и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях.

Департамент здравоохранения напоминает, что самая эффективна защита от гриппа - это вакцинация.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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