Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию

Молодой мужчина, который ранее в центре Москвы повредил служебную машину, осужден на 2 года и 8 месяцев колонии. Его признали виновным в "умышленном повреждении имущества" - суд согласился с доказательствами следствия. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Осужденный 23 января участвовал в несанкционированном мероприятии на Цветном бульваре. В какой-то момент толпа вышла на проезжую часть, окружила автомобиль со служебными номерами, забросала его снежками, а некоторые протестующие начали наносить по машине удары, разбив стекла и ранив водителя.

Одним из участников инцидента был данный гражданин 2002 года рождения. В СК отметили, что вел он себя "вызывающе, грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, после чего из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю".