Новости

Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона 17:46
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" 16:18
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов 16:10
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
Благодаря генетическим технологиям россияне будут реже болеть 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 17:38
Рубрика: Происшествия

Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию

Текст: Наталья Козлова

Молодой мужчина, который ранее в центре Москвы повредил служебную машину, осужден на 2 года и 8 месяцев колонии. Его признали виновным в "умышленном повреждении имущества" - суд согласился с доказательствами следствия. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
СК показал допрос мужчины, застрелившего двух сотрудников МФЦ

Осужденный 23 января участвовал в несанкционированном мероприятии на Цветном бульваре. В какой-то момент толпа вышла на проезжую часть, окружила автомобиль со служебными номерами, забросала его снежками, а некоторые протестующие начали наносить по машине удары, разбив стекла и ранив водителя.

Одним из участников инцидента был данный гражданин 2002 года рождения. В СК отметили, что вел он себя "вызывающе, грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, после чего из хулиганских побуждений нанес повреждения служебному автомобилю".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия

Главное сегодня

Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны