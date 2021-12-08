Наталья Сергунина: Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2022 году

Столичные предприниматели определят приоритетные зарубежные бизнес-миссии и выставки для участия при поддержке города в 2022 году. Голосование началось на портале Московского экспортного центра. Отмечать наиболее полезные мероприятия и предлагать свои идеи можно весь декабрь. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Продвижение на международных мероприятиях - один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру. Традиционно предприниматели сами определяют, какие бизнес-миссии и выставки войдут в план на следующий год. До конца месяца у них есть возможность проголосовать за события из 13 перспективных отраслей, среди которых ИТ-сфера, кино и анимация, промышленность, электроника и другие".

Московский экспортный центр ежегодно организует коллективные стенды на зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow. На них предприниматели города могут презентовать свои товары и услуги. Помимо этого, экспортеры участвуют в крупнейших отраслевых форумах и конференциях в формате бизнес-миссий.

"В 2021 году было организовано 40 бизнес-миссий, в которых приняли участие более 700 компаний. Столичные предприниматели могли представить свою продукцию на крупнейших профильных мероприятиях в Китае, Гонконге, Корее, ЮАР, а также другим партнерам по всему миру. К сожалению, ввиду действующих ограничений большинство из них проходило в онлайн-формате. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка в мире в следующем году позволит увеличить количество бизнес-миссий с физическим присутствием на месте их проведения", - уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Принять участие в зарубежных форумах и выставках могут компании, зарегистрированные на территории Москвы не менее шести месяцев. Кроме того, они не должны иметь бюджетных задолженностей на сумму свыше 100 тысяч рублей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности.

Справка "РГ"

Московский экспортный центр создан при поддержке Правительства Москвы. Он оказывает финансовую и нефинансовую поддержку столичным предпринимателям и помогает с продвижением их продукции на зарубежных рынках. Ключевые задачи центра - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по развитию их внешнеэкономической деятельности. Работу центра курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.