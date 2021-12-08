СК показал допрос мужчины, застрелившего двух сотрудников МФЦ

Новости

Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 12:34
ЦИК РФ ни разу не потребовал заблокировать незаконную агитацию 12:26
В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно 12:24
Оперштаб: В Москве выявлено 3 004 новых случая COVID-19 12:22
Власти Москвы окажут поддержку раненому работнику МФЦ 12:21
Петербургский бар El Copitas вошел в десятку лучших в мире 12:19
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
Генетики установили происхождение 1600-летнего жителя Шотландии 12:01
На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
Японские туристы отправились к МКС с Байконура 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 12:59
Рубрика: Происшествия

СК показал допрос мужчины, застрелившего двух сотрудников МФЦ

Текст: Иван Петров
Столичные следователи сообщили о первых шагах в расследовании дела о вчерашней стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. От выстрелов неадекватного посетителя, напомним, погибли администратор и охранник центра госуслуг, ранены были еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка София. Дело расследуется по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и пунктам "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом). А также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

7 декабря 2021 года, по данным следствия, 45-летний мужчина зашел в помещение госорганизации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении МФЦ людям.

Фото: АГН "Москва"
Столичный полицейский, задержавший убийцу в МФЦ, будет представлен к награде

"Следователи провели обыски по месту жительства задержанного, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность", - рассказали в столичном главке СК России.

Отмечается, что сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мало кто сомневается, что это будет заключение под стражу. О такой мере будет ходатайствовать следователь.

"В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - говорится в сообщении СКР.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы совершенного преступления, заключили в СКР.

Напомним, преступник, застреливший вчера двух работников МФЦ, как выяснилось, - бывший военный. Семьи у него не было. Жил один на удалении двух км от МФЦ. По словам соседей, мужчина часто вел себя неадекватно.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до конца 2024 года
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны