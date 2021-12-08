СК показал допрос мужчины, застрелившего двух сотрудников МФЦ

7 декабря 2021 года, по данным следствия, 45-летний мужчина зашел в помещение госорганизации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении МФЦ людям.

"Следователи провели обыски по месту жительства задержанного, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность", - рассказали в столичном главке СК России.

Отмечается, что сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мало кто сомневается, что это будет заключение под стражу. О такой мере будет ходатайствовать следователь.

"В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", - говорится в сообщении СКР.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы совершенного преступления, заключили в СКР.

Напомним, преступник, застреливший вчера двух работников МФЦ, как выяснилось, - бывший военный. Семьи у него не было. Жил один на удалении двух км от МФЦ. По словам соседей, мужчина часто вел себя неадекватно.