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08.12.2021 01:55
Рубрика: Происшествия

СКР нашел убийцу через четверть века после преступления

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Следственный комитет объявил, что задержал человека, который, по их версии, совершил убийство почти 25 лет тому назад. Столичный суд отправил задержанного в камеру следственного изолятора.

Управление криминалистики Главного следственного управления СК по Москве смогло найти следы мужчины 1978 года рождения, которые он оставил много лет назад на месте преступления. Вот что рассказала представитель СК по Москве Юлия Иванова.

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- 4 октября 1997 года в квартире дома на улице Молдагуловой в Москве было обнаружено тело иностранного гражданина с признаками насильственной смерти. Человека задушили, - сказала Иванова.

Найти преступника по горячим следам не получилось. Но для СК сроков давности у таких дел нет. Там постоянно возвращаются к нераскрытым преступлениям, сколько бы времени ни прошло. Новые методики в этом помогают.

- Изъятые более 24 лет назад вещественные доказательства сохранили на себе следы преступления, и по результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз установлена ДНК преступника, - объяснила представитель ведомства.

В СК не рассказывают, что чувствовал человек, к которому пришли оперативники столичного уголовного розыска, напомнили события четвертьвековой давности и отвели гражданина к следователю. Оказалось, что все эти годы мужчина спокойно жил на территории Московской области.

Следователи говорят, что только этим эпизодом дело может не закончиться. Сейчас арестованного проверяют на причастность к другим преступлениям в столице.

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