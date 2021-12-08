Смоленская деревня из-за непорядка в документах зимует без дров и газа

Старожилы Стригина ждали, когда на их улицу проведут газ, больше 30 лет. К зиме 2020-го трубопровод должен был заработать, и селяне разобрали дровяные печки. Но "голубое топливо" не подано до сих пор из-за непорядка в документах, который газовики вовремя не заметили.

Ну а пока каждая семья решает вопрос с отоплением по-своему. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Обычно в нашей стране случается наоборот: по бумагам все хорошо, а на деле - масса нарушений. В смоленской деревне, однако, газопровод построили качественно. Это подтвердило несколько проверок. А вот с формальными процедурами вышла закавыка.

Как пояснила "РГ" глава Ленинского сельского поселения Оксана Летова, акт приемки трубопровода в эксплуатацию не подписал Ростехнадзор.

Там заметили, что подрядчик использовал неаттестованные оборудование и технологии, а удостоверения у сварщиков были просрочены. То есть буквально за пару месяцев до начала работ в Стригине рабочие еще были "правильные", проверенные, и два месяца спустя они свою квалификацию вновь подтвердили.

- В сельской администрации нет специалистов, которые разбирались бы в прокладке газопровода. Для строительного контроля мы наняли Рославльский филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск". И пока шла стройка, замечаний к подрядчику не было, - рассказала Летова. - Следовало тогда документы у сварщиков спросить, потребовать, чтобы они прошли аттестацию, приостановить работы... Время-то было: мы договор заключали в 2019 году, а действовал он до июня 2020-го!

На газопровод в Стригине потратили около четырех миллионов рублей, в том числе 3,1 - из федерального бюджета. Сверх того местная администрация выделила 154 тысячи на подводку труб к домам постоянных жителей. Помимо них есть и дачники, и те, кто приезжает на выходные. Все надеялись провести газ. В девяти домах новое оборудование уже стоит, еще столько же - наготове. Индивидуальный проект и установка котлов обошлись примерно в сто тысяч на семью.

- Некоторые хозяева изначально решили ждать, когда газ дадут, и тогда уже печки разбирать. Но в мамин дом уже трубы провели... У нас было невозможно повесить газовое оборудование, не ломая печь, - рассказала дочь пенсионерки Веры Павловой Светлана. - В итоге и дровами отапливаться невозможно, и газа нет. И так вторую зиму. Убрать котел и опять искать печника? Не вариант, мама живет одна и передвигается только с ходунками. Купили электрокотел. Не очень мощный, иначе сеть не выдержит. Зимой в комнате 16-17 градусов.

Еще одна одинокая пенсионерка, Нина Хрущева, порой спит и при плюс 10. Печки нет, для обогрева служит огонек на газовой плите. Баллона хватает на месяц. Главное, чтобы не было сквозняка: задует пламя - и все, конец...

Другие соседи по улице используют электрические обогреватели. За свет выходит около 7,5 тысячи рублей в месяц.

- Когда включается отопительное оборудование, напряжение "садится" по всей деревне. Это опасно, учитывая изношенность проводки, - отметил член штаба ОНФ в Смоленской области Николай Яров.

В Народный фронт местные жители обратились после нескольких попыток привлечь к себе внимание.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о халатности.

- Придется заново переваривать 33 шва. Подрядная организация должна аттестовать сварочное оборудование или, для быстроты, взять в аренду аппарат, на который выправлены все документы. Надеемся, что до конца года вопрос будет закрыт, - сообщила Оксана Летова. - Мы подали иск в отношении Рославльского филиала "Газпром газораспределение Смоленск" и подрядчика (ООО "Сикам").