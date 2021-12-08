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08.12.2021 18:42
Рубрика: Власть

Собянин: Число пациентов с ковидом в столице снизилось за месяц на 40 процентов

Текст: Любовь Проценко
Эпидемиологическая ситуация в столице достаточно стабильная: вот уже не первую неделю заболеваемость держится на уровне плюс-минус трех тысяч заболевших. Благодаря этому число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось на 40 процентов по сравнению с ситуацией месячной давности. Это позволило городу вернуть более четырех тысяч коек к оказанию плановой медицинской помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход модернизации резервного госпиталя, развернутого на территории конгрессно-выставочного центра "Сокольники".

Напомню, этот госпиталь в Сокольниках оборудовали буквально за три недели еще на пике первой волны COVID-19, когда столичные власти опасались, что в городе может наступить момент, как и в других европейских столицах, когда заразившихся новой инфекцией будет просто некуда класть. Было это в мае 2020 года. Новое лечебное учреждение, расположившееся в шести павильонах выставочного центра, стало частью городской клинической больницы имени Иноземцева. С тех пор в его шести корпусах прошли лечение более 28 тысяч москвичей. Сейчас же здесь решено развернуть мощный реанимационный блок для больных коронавирусной инфекцией, один из крупнейших не только в городе, но и в стране.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов

"Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне, - рассказал Сергей Собянин. - Мы делаем это для того, чтобы в период роста заболеваемости как можно меньше привлекать больницы, которые занимаются плановой медицинской помощью. По мощности новый центр будет сопоставим с тем, что оборудован на ВДНХ".

Создается новый реанимационный центр в корпусе "Д" на площади более пяти тысяч квадратных метров. Ремонтные работы службы комплекса городского хозяйства здесь начали 7 ноября, а завершиться они должны были к 16 декабря. Но как убедился мэр, в основном они уже закончены. И теперь в этом корпусе появилось пять реанимационных блоков на 132 койки. Мощность же всей реанимационной службы госпиталя увеличилась в два с половиной раза - с 90 до 222 коек. Для ее оснащения, отметил Собянин, закуплено более трех тысяч единиц медицинского оборудования: аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов мониторинга, специальных кроватей и других. Все это позволит выполнять врачам сложнейшие диагностические и реанимационные процедуры. "Надеюсь, что через полторы недели весь этот корпус будет введен в эксплуатацию, будет работать в горячем режиме, в случае необходимости его задействуют для лечения больных", - сказал мэр.

Как и все резервные, госпиталь в Сокольниках цифровой, работает по безбумажной технологии. Все врачи и медсестры в нем имеют планшеты, подключенные к системе ЕМИАС. Доступ к электронным медкартам и результатам анализов им дается с помощью QR-кодов на браслетах пациентов. Сейчас там лечатся 452 больных, из которых 84 - в палатах интенсивной терапии. В сутки из госпиталя выписываются по 40 выздоровевших.

Все хозяйственные заботы - координацию всех служб, информацию о состоянии пациентов для родственников, помощь психологов как дистанционную, так и в красной зоне, взяли на себя здесь сотрудники созданного на время работы госпиталя гражданского штаба.

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