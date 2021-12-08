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08.12.2021 19:11
Рубрика: Происшествия

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ Рязанского района за мужество, проявленное при нападении злоумышленника на офис учреждения.

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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Глава города лично приехал в многофункциональный центр, в котором произошла трагедия. "Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь", - написал Сергей Собянин у себя "ВКонтакте".

Он еще раз поблагодарил всех работников, которые оперативно стали оказывать помощь всем пострадавшим. Сотрудника, остановившего злоумышленника, Собянин назвал героем.

Ранее СК опубликовал кадры допроса обвиняемого в двойном убийстве в офисе МФЦ. По неофициальным данным, он до сих пор находится в неадекватном состоянии.

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