Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ Рязанского района за мужество, проявленное при нападении злоумышленника на офис учреждения.

Глава города лично приехал в многофункциональный центр, в котором произошла трагедия. "Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь", - написал Сергей Собянин у себя "ВКонтакте".

Он еще раз поблагодарил всех работников, которые оперативно стали оказывать помощь всем пострадавшим. Сотрудника, остановившего злоумышленника, Собянин назвал героем.

Ранее СК опубликовал кадры допроса обвиняемого в двойном убийстве в офисе МФЦ. По неофициальным данным, он до сих пор находится в неадекватном состоянии.