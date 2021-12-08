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08.12.2021 11:19
Рубрика: Власть

Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации

Текст: Любовь Проценко

По новым правилам, утвержденным на заседании президиума правительства Москвы, перечень стартовых площадок для строительства объектов по программе реновации теперь включает дополнительные приложения с указанием территорий. На них планируется строительство многоквартирных домов для жителей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, желающих приобрести дополнительную площадь или квартиру с большим количеством комнат. Планируется строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации программы реновации.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Постановление дополняет перечень стартовых площадок тремя территориями, на которых планируется разместить один жилой дом и два нежилых объекта.

Дом по программе реновации планируется, в частности, построить по адресу Большая Черемушкинская улица, владение 26. Вблизи владения 1 в Харьковском проезде появится многоуровневый гараж, а по адресу Врачебный проезд, владение 12 - блок начальных классов на 350 учеников.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов. Улучшить жилищные условия благодаря ей смогут около одного миллиона москвичей.

Сегодня жители 380 старых домов переселяются или уже переехали в 137 новостроек. Ключи от нового жилья получили около 46 тысяч человек.

Для реализации программы реновации подобрано свыше 530 стартовых площадок общей площадью 8,4 миллиона квадратных метров. Они расположены во всех административных округах города максимально близко к прежним домам москвичей.

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Уже завершено строительство 162 современных домов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров, ведется проектирование и строительство 309 домов общей площадью 5,5 миллиона "квадратов".

Только в этом году по программе реновации в новые квартиры переехали 22 тысячи москвичей.

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