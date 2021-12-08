Театр "Современник" открывает собственный киноклуб Colosseum

Московский театр "Современник" запускает собственный киноклуб под названием Colosseum. Первые кинопоказы пройдут в пространстве Другой сцены 16 и 18 декабря. Попасть на них можно будет бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

"С момента своего зарождения кино с успехом отвоевало своё право на главенство в современном искусстве. Вбирая в себя и осваивая опыт живописи, музыки, литературы и театра, кино становилось площадкой для актуального разговора со зрителем. Но что такое "актуальное"/"современное" кино? "Дорога" Феллини, "Сталкер" Тарковского, "Шоа" Ланцмана или корейский хит "Игра в кальмара"? Исследовать этот вопрос мы попробуем в рамках киноклуба Colosseum", - говорится на сайте проекта.

Название Colosseum выбрано неслучайно и отсылает нас в прошлое "Современника". В знаменитом здании театра на Чистопрудном бульваре с античными колоннами когда-то располагался кинотеатр "Колизей", где в начале XX века показывали кинокартины в сопровождении пианино или оркестра.

Теперь же здесь будут показывать и обсуждать кино начала XXI века. В первом сезоне киноклуба будут созданы две независимые рубрики: "современность" и "эксперимент". Кураторами первой станут наши современники - выдающиеся деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники и представители больших институций.

Также куратором может стать любой человек, живо интересующийся и находящийся в тесном контакте с действительностью и живо откликающийся на её пульсации. Каждый участник киноклуба сможет сам предложить фильм, который, по его мнению, важно показать и обсудить именно сейчас.

Другой полюс программы киноклуба - "эксперимент", который соберет все самое радикальное, молодое и актуальное кино со всего мира. Куратором программы станет продюсер и актер Владимир Надеин.

Первый показ нового киноклуба состоится 16 декабря. Художница Катя Муромцева приглашает посмотреть и обсудить серию короткометражек (начало в 19.30).

18 декабря художественный руководитель театра "Современник", режиссер Виктор Рыжаков представит фильм Алексея Германа "Проверка на дорогах" (начало в 17.00). В этот же день Владимир Надеин предложит обсудить кинокартину "Мальчики" Виталия Акимова (начало в 19.00).

Напоминаем, что посетить киносеансы можно будет бесплатно после регистрации на сайте проекта.