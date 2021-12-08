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08.12.2021 10:51
Рубрика: Экономика

В Белгороде предложили врачам доплату за ранний выход из декрета

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Острая нехватка врачей в Белгородской области заставила региональные власти придумывать новые стимулы для медиков.
Выходить ли из декрета досрочно, каждый медик решает сам. Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock Выходить ли из декрета досрочно, каждый медик решает сам. Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock
Выходить ли из декрета досрочно, каждый медик решает сам. Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock

Закрыть свыше двухсот вакантных мест, большая часть которых предназначена для узких специалистов, - задача непростая. "Переманить" врачей из других регионов, "воспитать" специалистов из вчерашних студентов оперативно не получалось еще нигде, поэтому на рабочие места решили вызвать уже опытных специалистов - из декрета.

Фото: iStock
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"Декретный" вопрос белгородские чиновники подняли еще в сентябре. Глава облдепартамента здравоохранения Андрей Иконников тогда отмечал, что в отпуске по уходу за ребенком в регионе находятся более двухсот врачей, в том числе 130 медиков, в которых нуждаются в поликлиниках и первичном звене.

Найти врача на декретное место - это безнадежный и мучительный квест. Кто пойдет на такую должность, когда обычных вакансий хватает? Тем временем врачи, которым приходится совмещать несколько ставок, задыхаются от нагрузки.

Тогда Иконников привел в пример докторов в Вейделевском районе: некоторые обслуживают не только свой, но и еще два участка. Есть медики, которые работают и за четверых. Перегрузки фиксируются сразу в нескольких муниципалитетах. Волоконовский, Красненский, Прохоровский, Чернянский районы - везде врач работает, как в поговорке: "за себя и за того парня". Только в белгородском случае - за молодую маму.

Поэтому чиновник и предложил доплачивать за ранний выход из декрета по 30 тысяч рублей ежемесячно всем врачам, кто решится прекратить отпуск по уходу за ребенком досрочно. И вопреки расхожему мнению о том, что медики попросту не согласятся оставить дом и маленьких детей, еще на этапе инициативы набралось более 30 специалистов, готовых это сделать.

Параллельно с выплатами выделят и места в детских садах

Параллельно с выплатами им пообещали еще и выделить места в детских садах: как в яслях, так и в группах неполного дня. И процесс пошел.

Елена Сердюк - детский врач-кардиолог. Дома ее внимания ждут дочери-двойняшки, на работе в областной детской больнице - сотни детей, которым требуется квалифицированная помощь.

- Сейчас моим дочкам по 2 года и 8 месяцев, - рассказывает доктор. - Конечно, когда мне позвонили и предложили выйти на работу раньше, первый вопрос, который я себе задала: "Как быть с детьми?" Тогда мои девочки еще не ходили в детсад, и мы начали его выбирать.

Доплату к зарплате, которую позже было решено установить в сумме 35 тысяч рублей ежемесячно, доктор называет хорошим стимулом для того, чтобы выйти из декретного отпуска раньше.

29 врачей, досрочно вышедших из декретного отпуска, уже ведут прием. Еще 19 специалистов намерены последовать их примеру

- Даже если ребенку не хватит места в муниципальном детском саду, часть этих средств можно направить в частный, - отмечает она.

Впрочем, сама Елена Сердюк признается: совсем не доплата стала для нее стимулом выйти на работу.

- Я это сделала ради моих пациентов, - говорит она. - Они же во мне нуждаются. Да и я по ним соскучилась.

Врач отмечает, что пандемия внесла свои коррективы и в ее и без того непростую работу. Дети тоже болеют коронавирусом, и даже если раньше большая их часть переносила инфекцию, так сказать, на ногах, бессимптомно, то сейчас маленькие пациенты все чаще ощущают те же недомогания, что и взрослые. К кардиологу идут после выздоровления: обследоваться в связи с осложнениями, лечиться и восстанавливаться. Многие жалуются на сбой в сердечном ритме. Врач не без сожаления говорит о том, что среди таких пациентов не только подростки в возрасте от 13 лет, но и дети гораздо младше.

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И, конечно, к доктору Сердюк записываются ее плановые пациенты - дети с врожденными пороками сердца, аномалиями и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Тем временем вот уже почти три десятка медиков вслед за Еленой Сердюк вышли на работу из декрета досрочно. И еще примерно 20 врачей дали на это согласие. Им остается только определиться с детскими садами, дать детям адаптироваться к новым условиям. И в поликлиниках считают неправильным торопить такие события: если дети врачей будут болеть, то медик не сможет работать в полную силу.

Медики признаются, что доплата в 35 тысяч позволяет рассматривать варианты не только частного детского сада, пребывание в котором стоит от 10-15 тысяч рублей в месяц, но и услуги квалифицированной няни.

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