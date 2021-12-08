В Белгороде предложили врачам доплату за ранний выход из декрета

Закрыть свыше двухсот вакантных мест, большая часть которых предназначена для узких специалистов, - задача непростая. "Переманить" врачей из других регионов, "воспитать" специалистов из вчерашних студентов оперативно не получалось еще нигде, поэтому на рабочие места решили вызвать уже опытных специалистов - из декрета.
"Декретный" вопрос белгородские чиновники подняли еще в сентябре. Глава облдепартамента здравоохранения Андрей Иконников тогда отмечал, что в отпуске по уходу за ребенком в регионе находятся более двухсот врачей, в том числе 130 медиков, в которых нуждаются в поликлиниках и первичном звене.
Найти врача на декретное место - это безнадежный и мучительный квест. Кто пойдет на такую должность, когда обычных вакансий хватает? Тем временем врачи, которым приходится совмещать несколько ставок, задыхаются от нагрузки.
Тогда Иконников привел в пример докторов в Вейделевском районе: некоторые обслуживают не только свой, но и еще два участка. Есть медики, которые работают и за четверых. Перегрузки фиксируются сразу в нескольких муниципалитетах. Волоконовский, Красненский, Прохоровский, Чернянский районы - везде врач работает, как в поговорке: "за себя и за того парня". Только в белгородском случае - за молодую маму.
Поэтому чиновник и предложил доплачивать за ранний выход из декрета по 30 тысяч рублей ежемесячно всем врачам, кто решится прекратить отпуск по уходу за ребенком досрочно. И вопреки расхожему мнению о том, что медики попросту не согласятся оставить дом и маленьких детей, еще на этапе инициативы набралось более 30 специалистов, готовых это сделать.
Параллельно с выплатами им пообещали еще и выделить места в детских садах: как в яслях, так и в группах неполного дня. И процесс пошел.
Елена Сердюк - детский врач-кардиолог. Дома ее внимания ждут дочери-двойняшки, на работе в областной детской больнице - сотни детей, которым требуется квалифицированная помощь.
- Сейчас моим дочкам по 2 года и 8 месяцев, - рассказывает доктор. - Конечно, когда мне позвонили и предложили выйти на работу раньше, первый вопрос, который я себе задала: "Как быть с детьми?" Тогда мои девочки еще не ходили в детсад, и мы начали его выбирать.
Доплату к зарплате, которую позже было решено установить в сумме 35 тысяч рублей ежемесячно, доктор называет хорошим стимулом для того, чтобы выйти из декретного отпуска раньше.
- Даже если ребенку не хватит места в муниципальном детском саду, часть этих средств можно направить в частный, - отмечает она.
Впрочем, сама Елена Сердюк признается: совсем не доплата стала для нее стимулом выйти на работу.
- Я это сделала ради моих пациентов, - говорит она. - Они же во мне нуждаются. Да и я по ним соскучилась.
Врач отмечает, что пандемия внесла свои коррективы и в ее и без того непростую работу. Дети тоже болеют коронавирусом, и даже если раньше большая их часть переносила инфекцию, так сказать, на ногах, бессимптомно, то сейчас маленькие пациенты все чаще ощущают те же недомогания, что и взрослые. К кардиологу идут после выздоровления: обследоваться в связи с осложнениями, лечиться и восстанавливаться. Многие жалуются на сбой в сердечном ритме. Врач не без сожаления говорит о том, что среди таких пациентов не только подростки в возрасте от 13 лет, но и дети гораздо младше.
И, конечно, к доктору Сердюк записываются ее плановые пациенты - дети с врожденными пороками сердца, аномалиями и проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Тем временем вот уже почти три десятка медиков вслед за Еленой Сердюк вышли на работу из декрета досрочно. И еще примерно 20 врачей дали на это согласие. Им остается только определиться с детскими садами, дать детям адаптироваться к новым условиям. И в поликлиниках считают неправильным торопить такие события: если дети врачей будут болеть, то медик не сможет работать в полную силу.
Медики признаются, что доплата в 35 тысяч позволяет рассматривать варианты не только частного детского сада, пребывание в котором стоит от 10-15 тысяч рублей в месяц, но и услуги квалифицированной няни.