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08.12.2021 15:30
Рубрика: Экономика

В "Яндексе" объяснили выбор Ясенево для запуска беспилотного такси

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Ранее в компании "Яндекс" объявили о первом запуске беспилотного такси в московском районе Ясенево.

Фото: Сергей Мамонтов \ РИА Новости
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Как объяснил на официальном YouTube-канале "Яндекса" руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук, если работать над созданием беспилотников только в офисах, проект провалится в первый же день выхода в реальный окружающий мир. Поэтому в компании решили не тянуть с выводом машин без водителей на дороги. А Ясенево для реализации пилота выбрали потому, что район достаточно изолирован, но в то же время имеет развитую дорожную инфраструктуру.

Полищук уточнил, что совсем скоро жители и гости Ясенево, вызывая машину через приложение "Яндекс.Такси" смогут доехать до места назначения на беспилотнике. "За рулем пока что находится страхующий инженер, но, собственно, поездка осуществляется полностью в автономном режиме", - отметил  Полищук.

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