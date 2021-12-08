В Калуге выпустят медаль в честь 80-летия освобождения города

8 декабря на заседании городской думы депутаты приняли решение учредить памятную медаль "80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков".

Медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны военной службы, несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, внесшие большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, добившиеся значительных успехов в области образования, культуры и искусства, реализующие общественно-полезную деятельность, направленную на увековечении памяти о Великой Отечественной войне.

Также медаль будет вручаться членам государственных и общественных организаций, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, поддержки и защиты интересов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий и ветеранов военной службы.

"30 декабря исполнится 80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Это дата завершит целый год юбилеев в нашем городе, - отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Я благодарен своим коллегам - депутатам Андрею Иванову и Константину Сотскову, выступившим с этой замечательной инициативой - учредить медаль и отметить ветеранов, блокадников, малолетних узников и всех тех, кто способствует сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне".