В московских квартирах повысят температуру

Работа системы городского отопления скорректирована в соответствии с погодой, а значит в квартирах станет теплее. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так как по прогнозу синоптиков ожидается резкое понижение температуры воздуха, в городских теплоносителях повысили уровень температуры.

"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, что, по данным синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. А днем в четверг не выше минус 9. В ночь на пятницу температура воздуха может остыть до минус 15.