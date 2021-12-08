В Москве появились тематические карты "Тройка" к 125-летию НИИ детской хирургии

Лимитированная серия карт "Тройка", посвященная 125-летнему юбилею НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы, поступила в продажу 8 декабря. В основу дизайна легли детские рисунки, подаренные пациентами Института медицинским сотрудникам в разные годы. Всего выпущено десять видов карт. Общий тираж выпуска - десять тысяч экземпляров.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологи Департамента здравоохранения Москвы, детский доктор мира Леонид Рошаль так прокомментировал выпуск карт: "На тематических "Тройках" - рисунки наших пациентов разных лет. Я приветствую эту идею, ведь Институт создан и работает для детей". И продолжил:

"Истории НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 125 лет, и нам есть чем гордиться. Институт знают в Москве, в России, нас знают за рубежом. В Институте лечат детей с самыми тяжелыми травмами, к нам приезжают днем и ночью, тяжелых - доставляют по воздуху. Врачи Института выезжают по всему миру - оперируют и лечат детей, пострадавших при землетрясениях, катастрофах и войнах. Были уже в 23 странах. Нам не стыдно за свою работу".

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии является центром диагностической, лечебной и реабилитационной помощи детям с тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травмой, переломами костей различной локализации, травмой позвоночника, острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости, гнойно-воспалительными процессами мягких тканей и костей.