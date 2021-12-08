В Москве появились тематические карты "Тройка" к 125-летию НИИ детской хирургии

Новости

На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
Японские туристы отправились к МКС с Байконура 10:47
Видео: В небе над Сочи сгорел метеорит 10:37
Из Минска в Дамаск вылетел самолет с мигрантами 10:31
Скончался бывший главный тренер ФК "Ростов" Игорь Гамула 10:21
В Москве не открылся МФЦ, где произошло двойное убийство 10:19
В Курской области откроют ночные рестораны и фудкорты 10:15
Мишустин утвердил правила поддержки инвестпроектов по созданию соцучреждений 10:00
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут" 10:00
Премьер Швеции оправдала нацистское приветствие своего министра 10:00
Аналитики назвали самые популярные соцсети в России 09:57
Опрос: Готовы ли россияне отказаться от одноразового пластика 09:53
МИД РФ: Санкции Запада против Беларуси похожи на наказание за дружбу с РФ 09:51
Байден принял отказ уроженки СССР от выдвижения на пост в минфине США 09:44
Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 10:55
Рубрика: Экономика

В Москве появились тематические карты "Тройка" к 125-летию НИИ детской хирургии

Текст: Любовь Проценко

Лимитированная серия карт "Тройка", посвященная 125-летнему юбилею НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы, поступила в продажу 8 декабря. В основу дизайна легли детские рисунки, подаренные пациентами Института медицинским сотрудникам в разные годы. Всего выпущено десять видов карт. Общий тираж выпуска - десять тысяч экземпляров.

Фото: Антон Гердо
В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологи Департамента здравоохранения Москвы, детский доктор мира Леонид Рошаль так прокомментировал выпуск карт: "На тематических "Тройках" - рисунки наших пациентов разных лет. Я приветствую эту идею, ведь Институт создан и работает для детей". И продолжил:

"Истории НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 125 лет, и нам есть чем гордиться. Институт знают в Москве, в России, нас знают за рубежом. В Институте лечат детей с самыми тяжелыми травмами, к нам приезжают днем и ночью, тяжелых - доставляют по воздуху. Врачи Института выезжают по всему миру - оперируют и лечат детей, пострадавших при землетрясениях, катастрофах и войнах. Были уже в 23 странах. Нам не стыдно за свою работу".

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии является центром диагностической, лечебной и реабилитационной помощи детям с тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травмой, переломами костей различной локализации, травмой позвоночника, острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости, гнойно-воспалительными процессами мягких тканей и костей.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию