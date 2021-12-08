Какие катки открылись в Москве

Зима в этом году пришла вовремя, точно по календарю, и со снегом. И какой же смысл терять время? Бегом на катки! Самые крупные из них в Москве уже открылись.

Правда, как и в прошлом сезоне, ледовые площадки работают по антиковидным правилам - увы, но их по-прежнему диктует коронавирус. Перед тем как достать коньки из шкафа, зайдите на сайт интересующего вас катка и посмотрите, какие ограничения там действуют.

Самый большой в городе каток на ВДНХ традиционно разместился на главной аллее, огибая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Гости здесь могут по выгодной цене не только покататься на коньках, но и посетить расположенные поблизости музейные экспозиции. В числе новинок сезона - абонемент и билеты с открытой датой, страховка от несчастного случая, скидки для организованных групп, возможность заказа музыкальных композиций.

Билеты продаются онлайн на сайте katok.vdnh.ru. При покупке нужно заранее выбрать время и павильон для входа. Основные цены остались на уровне прошлого года и зависят от дня недели и сеанса. В будни - от 350 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей, а в выходные - от 550 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей. Есть льготы.

Катку Парка Горького в этом году исполнилось 90 лет. Он стал "Зеркальным" - именно так несколько зим подряд в середине прошлого века он и назывался. Поэтому в новой концепции так много отсылок к ретростилистике - ярче всего она представлена в оформлении павильонов, объяснил директор парка Павел Трехлеб. По его словам, юбилейный сезон обещает массу сюрпризов: фирменные плейлисты, квесты на льду и теплую зону "Очаг", где можно погреться у костра. Каток освещают около 90 световых инсталляций, включая звездное небо. "Более 16 тысяч квадратных метров зеркального льда готовы принимать посетителей и выдерживать капризы погоды до 8 Марта", - подчеркнул Павел Трехлеб.

На катке пять павильонов. Как и всегда, работают детский каток и хоккейная площадка. Кассы закрыты. Билеты можно купить только онлайн двумя способами: на сайте Парка Горького и через сервис "Яндекс.Афиша". Цены стартуют от 300 рублей - на утренние сеансы в будние дни - до 650 рублей в прайм-тайм (вечернее время в выходные). Тарифы для детей и льготы можно узнать на сайте park-gorkogo.com.

Каток на Красной площади открылся уже в 16-й раз. Работает он каждый день с 9.00 до 23.00. Первые четыре утренних сеанса в будни бесплатные. В остальное время - взрослый от 500 рублей, детский (с 7 до 12 лет) - от 300 рублей. В этом сезоне можно снова попасть на тренировки с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным и с одним из сильнейших фигуристов СССР Юрием Овчинниковым. Занятия бесплатные, но записываться нужно заранее на сайте gum-katok.ru.

Рядом снова работает новогодняя ярмарка. Там продают русские сувениры, валенки, варежки, пуховые платки. Еще можно попробовать глинтвейн, сбитень, блины, венские вафли, тульские пряники.

Тем временем

В этом сезоне в Москве оборудуют около полутора тысяч катков, более 200 из них - с искусственным льдом. Например, уже можно покататься в саду имени Баумана, парках "Ходынское поле", "Дубки", "Митино", "Ангарские пруды", усадьбе Воронцово, Гончаровском и Бабушкинском парках.