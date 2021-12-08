В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов

Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова своим постановлением ввела в регионе обязательную вакцинацию для студентов, людей старше 60 лет и граждан с хроническими болезнями.

Всем им предписано поставить первый компонент вакцины от COVID-19 до 10 января 2022 года, второй компонент - до 31 января. Помимо студентов вузов, постановление распространяется и на учащихся средних учебных заведений. Исключение сделано лишь для лиц моложе18 лет, либо имеющих медотвод или переболевших коронавирусом после 31 мая - в последнем случае необходимо будет предоставить подтверждающие документы.

Ранее в Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников образования и здравоохранения, транспорта, туристической и гостиничной сфер.

По данным на среду, в регионе зарегистрировано 80138 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 211 человек.