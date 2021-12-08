Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ" организовал лечение и реабилитацию 47 детей из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Республик Бурятия и Хакасия, а также Кемеровской и Мурманской областей в реабилитационном отделении "Поляны" Детского медицинского центра Управления делами президента Российской Федерации (УДП РФ).

Лечебное учреждение находится в Подмосковье, в глубине хвойного лесопарка. Оно специализируется на оздоровлении детей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, неврологическими и дерматологическими проблемами.

Ребят из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в поездке сопровождали ее сотрудники, которые также нуждались в высокотехнологичном обследовании и лечении. Дети оздоравливались в "Полянах", а взрослые - в поликлинике №3 УДП РФ. Лечебный сезон для всех продолжался с 22 ноября до 3 декабря.

- У наших пациентов имелись самые разные заболевания, в том числе сопутствующие фоновые. Кто-то ранее перенес операцию. Мы проводили дополнительное обследование таких ребят для уточнения диагноза. Кроме того, проверяли, как повлияла перенесенная коронавирусная инфекция на состояние здоровья. Наши медики оценивали динамику и помимо постковидной реабилитации корректировали лечебно-реабилитационные мероприятия, - рассказывает заместитель директора ФГБУ "Детский медицинский центр" - заведующий реабилитационным отделением "Поляны" Евгений Почкин.

Дети прилетели из разных регионов, в том числе со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. Поэтому специалисты санатория проводили мероприятия, чтобы исключить риск заражения. Ребят из разных субъектов разделили, старались свести до минимума контакты среди них.

Несмотря на отсутствие в этом году различных экскурсионных программ медики РО "Поляны" много внимания уделяли активности маленьких пациентов. Большинство массовых мероприятий, подвижных игр перенесли на улицу.

- Для обеспечения досуга мы применяли современные игровые технологии и методики. К примеру, очень популярна у ребят была военно-тактическая игра "лазертаг". Кроме того, использовали методы комбинированного взаимодействия. У себя в группах дети выполняли спортивные задания, соревновались в интеллектуальных играх, а жюри-комиссия отдельно оценивало работу каждой из групп для определения победителей, - говорит Евгений Почкин.

По мнению заведующего реабилитационным отделением, подобные оздоровительные программы необходимы даже в условиях пандемийных ограничений.

- Мы оценим результаты этого заезда и поймем, насколько важно и целесообразно продолжать подобную программу в нынешних условиях. Мы, как принимающая сторона, обеспечиваем максимально возможную степень защиты наших пациентов. Все ранее разработанные мероприятия, доказавшие свою эффективность, должны быть продолжены, - подчеркивает Евгений Почкин.

Нынешняя поездка далеко не первая для детей из Сибири и с Дальнего Востока. Совместная программа Управления делами президента РФ и Фонда "СУЭК - РЕГИОНАМ" действует с 2009 года. За это время отдохнуть и поправить здоровье в одном из ведущих медицинских центров страны смогли более 1,6 тысячи человек, чьи родители работают на предприятиях СУЭК, а также ребята из детских домов и неблагополучных семей.

Во время пандемийных ограничений в 2020 году для детей горняков Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ" запустил оздоровительную онлайн-программу занятий лечебной физкультурой, которую также проводили врачи ФГБУ "Детский медицинский центр" УДП РФ.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.