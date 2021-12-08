Как корреспондент "РГ" переквалифицировалась в председатели ТСЖ

Старшей по дому, как теперь шутливо называют меня друзья, я стала неожиданно. Не раз проходила мимо объявления об очередном годовом собрании членов товарищества собственников жилья, созданного 20 лет назад. Однажды меня вдруг зацепила фраза "дом перейдет к управляющей компании, если не будет кандидата на пост председателя ТСЖ". И я решила взять на себя такую ответственность.

Мои мотивы

Не хочу все управляйки "мазать черной краской", но когда-то наш дом одна из них обслуживала: деньги исправно взимали, тарифы росли, а быстрой реакции на проблемы не было. И мы решили перейти на "самообслуживание", хотя в доме всего около 80 квартир. По сравнению с ТСЖ, созданными жильцами больших многоквартирных домов, членство в нашем обходится дороже. Ведь объем работ такой же, а затраты в расчете на одну квартиру (или квадратный метр) больше.

В общем, решила попробовать. Я на пенсии, работаю корреспондентом внештатно. К тому же взыграло журналистское любопытство: а реально сократить расходы на обслуживание дома?

Моя предшественница, по профессии бухгалтер, обрадовалась единственному звонку и поспешила развеять мои опасения. Мол, система отлажена, есть грамотный специалист для решения финансовых вопросов, и управляющий - для хозяйственных и технических. Пообещала помогать, делиться опытом, подстраховывать.

Существовала еще одна причина, которая кому-то покажется странной. У меня был почти панический страх перед коммунальными проблемами, да и ремонт в квартире, куда я переехала 20 лет назад, до сих пор вызывает негативные эмоции, когда вспоминаю. Как заметила подруга-психолог, у меня, видимо, остался "незакрытый гештальт", который я подсознательно решила отработать, научившись эти проблемы решать без стресса. И началось!

Работы выше крыши

Я стала вникать во все тонкости, начинать пришлось с "любимой" темы - ремонта. Надо было найти подрядчиков для покраски металлических конструкций на детской площадке и замены старых деревянных лоджий.

Выбрала тех, с кем ТСЖ уже работало. И пришлось с августа по октябрь практически жить на детской площадке.

Строители-ремонтники - особая категория, так и норовят схалтурить. В разгар сезона нахватают заказов, а потом … Кто-то заболел (особенно после выходных!), аврал на другом объекте, ветер сильный - причин для нарушения сроков множество. В общем, растянули они покраску на два с половиной месяца, хотя по контракту срок был две недели.

Пришлось ежедневно контролировать процесс, чтобы "спецы" действительно зачистили, а не закрасили старую краску. Покупать расходные материалы, чтобы нам не накрутили астрономические накладные расходы, писать претензию о недоделках и срыве сроков. Подействовало! За пять дней все докрасили. Но десять процентов от суммы контракта я все-таки удержала.

Одна молодая семья не платила за ЖКУ полгода, так как потеряла ключ от почтового ящика. Я предложила помочь сломать замок. И сломала! Не помогло

К сожалению, управляющий оказался не помощником. Под его покровительством еще одно ТСЖ в доме, где он сам живет. Там тоже что-то ремонтировалось, я же вышла из подъезда - и уже на работе! Зато теперь знаю об особенностях покраски многое, тысяч 30 точно сэкономила.

Идеальное решение - совмещение обязанностей председателя ТСЖ и управляющего, но желающих в нашем доме не нашлось. У меня же нет таких компетенций и желания совсем уйти из любимой профессии. А совмещать сложно, в любой момент может возникнуть что-то срочное.

Как-то после десяти вечера после проливного дождя потекла крыша, а потом и потолок в одной из квартир. Спасибо управляющему, при­ехал, вызвал дворника. Тот расстелил на техническом этаже пленку, подставил ведра. А утром мы купили нужную мастику, промазали протекшие швы. Быстрое решение проблем - большое преимущество ТСЖ, на мой взгляд. К слову, очень важно иметь в штате рукастых дворников и управляющих.

После завершения ремонта у меня промелькнула мысль, что теперь я могу надолго расслабиться, ведь с самым страшным в работе председателя ТСЖ я познакомилась. Но не тут-то было!

Жильцы нашего дома

Была почти полночь, я в приподнятом настроении вернулась с театрального фестиваля, когда зазвонил телефон. Управляющий сообщил, что прорвало трубу в одной из квартир, попросил дозвониться до хозяина. По рассказам дежурной, как раз накануне из-за проблем с водой оттуда съехали квартиранты. Я больше часа звонила собственнику и отправляла сообщения - бесполезно! Пришлось перекрыть стояк, оставив без холодной воды 14 квартир.

Один из жильцов придумал, как "заманить" собственника. Он нашел объявление о сдаче квартиры в интернете и прикинулся съемщиком. Хозяин с риелтором пришли в назначенное время, и тут их ждали мы с сантехником и управляющим. Разговор оказался бесполезным. Владелец "на незнакомые номера не отвечает, сообщения не читает". И вообще ТСЖ виновато в проблемах с водой, хотя сам он отказался менять трубы, когда это делали во всем доме. Стояк пришлось менять в другой день, снова отключать воду, а мне - выслушивать в свой адрес немало "добрых слов".

Самая большая проблема - долги. ТСЖ платит поставщикам коммунальных услуг, за исключением вывоза мусора, а потом собирает оплату с жильцов. В доме живут в основном люди со средними доходами и выше средних, но есть и пенсионеры. Они самые добросовестные.

Некоторые могут месяцами не платить из-за самых неожиданных причин. Одна молодая семья накопила долги за полгода, так как потеряла ключ от почтового ящика. Я предложила помочь сломать замок. И сломала! Не помогло. Потом юная хозяйка на просьбу оплатить долги отвечала, что ей некогда. И только уведомление об отключении света и визит электрика помог найти время, чтобы нажать три кнопки в смартфоне.

В октябре удалось собрать с должников около 200 тысяч руб­лей. В декабре придется повторить кампанию: "В Новый год без долгов!".

У многих жильцов дома существует иллюзия, что председатель ТСЖ - персональный менеджер. Им надо несколько раз напомнить о подаче данных со счетчиков холодной и горячей воды.

Бывают и другие сложности. Одному мешает громко работающий лифт, хотя он стандартный. Просит заменить его на бесшумный, который стоит, как весь наш дом. Другому надоел стук капель по подоконнику, возможно, из вышестоящего кондиционера… Почему нельзя поговорить с соседями или обратиться к специалистам по окнам (наверняка же есть способы!) - мне непонятно.

Кому-то нужны в квартире тропики, другие буквально умирают от жары. Последние просят уменьшить подачу тепла на дом, нервно реагируя на мое предложение поставить на них краники для индивидуального отключения. Это лишь малая часть претензий. Месяца через два после вступления в должность я поймала себя на мысли, что мне хочется уехать из этого дома.

Уроки новой профессии

Остужает мой пыл мысль, что район наш и квартиру свою я люблю и что люди везде одинаковые. Вспомнился и мудрый совет: "Если невозможно изменить ситуацию, измени к ней отношение". Я стараюсь после разрешения очередного аврала быстрее отбрасывать негативные мысли и жить дальше.

…Первые месяцы, консультируясь с предшественницей, я периодически впадала в панику и собиралась писать заявление об уходе. Она давала совет по волнующей меня проблеме и говорила, что так же чувствовала себя первые полгода. Как же хохотал ее муж, услышав от меня после очередного аврала: "Похоже, ваша жена передала мне чемоданчик с красной кнопкой". Отсмеявшись, он согласился, что так оно и есть. И на время этой работы о спокойной жизни нужно забыть.

P.S.

Я решила с января пойти в школу "Управдом" при мэрии Владивостока. Впереди подготовка бюджета и отчета к годовому собранию, в общем, куча бумажной работы. Попробую все-таки оптимизировать некоторые затраты на содержание дома в следующем году. Предстоит узнать еще очень много нового, в том числе научиться привлекать к софинансированию средства Фонда капитального ремонта, ведь нашему дому уже больше 20 лет.