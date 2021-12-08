Как корреспондент "РГ" переквалифицировалась в председатели ТСЖ

Новости

В Якутии и на Чукотке школьники не пошли на занятия из-за морозов 06:59
Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей 06:57
Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана 06:55
Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев 06:49
ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза 06:45
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год 06:22
В Германии два человека погибли при столкновении военной техники на полигоне 05:47
Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19 05:40
Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V" 05:08
Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов 04:40
Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода 04:31
Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной" 04:05
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов 03:50
Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго 03:30
ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира 02:57
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов 01:30
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений 00:54
Путин объяснил Байдену вред санкций 00:52
Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине 00:45
Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину 00:38
Путин и Байден шутили во время переговоров 00:33
Генконсул РФ: Россия и США проведут переговоры по визам для дипломатов 00:13
Награждены лучшие юристы в области цифрового права 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 06:25
Рубрика: Общество

Как корреспондент "РГ" переквалифицировалась в председатели ТСЖ

Текст: Юлия Прохорова
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 279(8630)
Старшей по дому, как теперь шутливо называют меня друзья, я стала неожиданно. Не раз проходила мимо объявления об очередном годовом собрании членов товарищества собственников жилья, созданного 20 лет назад. Однажды меня вдруг зацепила фраза "дом перейдет к управляющей компании, если не будет кандидата на пост председателя ТСЖ". И я решила взять на себя такую ответственность.
Пенсионеры в доме - самые добросовестные плательщики за ЖКУ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Пенсионеры в доме - самые добросовестные плательщики за ЖКУ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Пенсионеры в доме - самые добросовестные плательщики за ЖКУ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Мои мотивы

Не хочу все управляйки "мазать черной краской", но когда-то наш дом одна из них обслуживала: деньги исправно взимали, тарифы росли, а быстрой реакции на проблемы не было. И мы решили перейти на "самообслуживание", хотя в доме всего около 80 квартир. По сравнению с ТСЖ, созданными жильцами больших многоквартирных домов, членство в нашем обходится дороже. Ведь объем работ такой же, а затраты в расчете на одну квартиру (или квадратный метр) больше.

Корреспондент "РГ" протестировал виртуальный проездной

В общем, решила попробовать. Я на пенсии, работаю корреспондентом внештатно. К тому же взыграло журналистское любопытство: а реально сократить расходы на обслуживание дома?

Моя предшественница, по профессии бухгалтер, обрадовалась единственному звонку и поспешила развеять мои опасения. Мол, система отлажена, есть грамотный специалист для решения финансовых вопросов, и управляющий - для хозяйственных и технических. Пообещала помогать, делиться опытом, подстраховывать.

Существовала еще одна причина, которая кому-то покажется странной. У меня был почти панический страх перед коммунальными проблемами, да и ремонт в квартире, куда я переехала 20 лет назад, до сих пор вызывает негативные эмоции, когда вспоминаю. Как заметила подруга-психолог, у меня, видимо, остался "незакрытый гештальт", который я подсознательно решила отработать, научившись эти проблемы решать без стресса. И началось!

Работы выше крыши

Я стала вникать во все тонкости, начинать пришлось с "любимой" темы - ремонта. Надо было найти подрядчиков для покраски металлических конструкций на детской площадке и замены старых деревянных лоджий.

Выбрала тех, с кем ТСЖ уже работало. И пришлось с августа по октябрь практически жить на детской площадке.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Почему профессия курьера стала так популярна

Строители-ремонтники - особая категория, так и норовят схалтурить. В разгар сезона нахватают заказов, а потом … Кто-то заболел (особенно после выходных!), аврал на другом объекте, ветер сильный - причин для нарушения сроков множество. В общем, растянули они покраску на два с половиной месяца, хотя по контракту срок был две недели.

Пришлось ежедневно контролировать процесс, чтобы "спецы" действительно зачистили, а не закрасили старую краску. Покупать расходные материалы, чтобы нам не накрутили астрономические накладные расходы, писать претензию о недоделках и срыве сроков. Подействовало! За пять дней все докрасили. Но десять процентов от суммы контракта я все-таки удержала.

Одна молодая семья не платила за ЖКУ полгода, так как потеряла ключ от почтового ящика. Я предложила помочь сломать замок. И сломала! Не помогло

К сожалению, управляющий оказался не помощником. Под его покровительством еще одно ТСЖ в доме, где он сам живет. Там тоже что-то ремонтировалось, я же вышла из подъезда - и уже на работе! Зато теперь знаю об особенностях покраски многое, тысяч 30 точно сэкономила.

Идеальное решение - совмещение обязанностей председателя ТСЖ и управляющего, но желающих в нашем доме не нашлось. У меня же нет таких компетенций и желания совсем уйти из любимой профессии. А совмещать сложно, в любой момент может возникнуть что-то срочное.

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Корреспонденты "РГ" написали Большой этнографический диктант

Как-то после десяти вечера после проливного дождя потекла крыша, а потом и потолок в одной из квартир. Спасибо управляющему, при­ехал, вызвал дворника. Тот расстелил на техническом этаже пленку, подставил ведра. А утром мы купили нужную мастику, промазали протекшие швы. Быстрое решение проблем - большое преимущество ТСЖ, на мой взгляд. К слову, очень важно иметь в штате рукастых дворников и управляющих.

После завершения ремонта у меня промелькнула мысль, что теперь я могу надолго расслабиться, ведь с самым страшным в работе председателя ТСЖ я познакомилась. Но не тут-то было!

Жильцы нашего дома

Была почти полночь, я в приподнятом настроении вернулась с театрального фестиваля, когда зазвонил телефон. Управляющий сообщил, что прорвало трубу в одной из квартир, попросил дозвониться до хозяина. По рассказам дежурной, как раз накануне из-за проблем с водой оттуда съехали квартиранты. Я больше часа звонила собственнику и отправляла сообщения - бесполезно! Пришлось перекрыть стояк, оставив без холодной воды 14 квартир.

Один из жильцов придумал, как "заманить" собственника. Он нашел объявление о сдаче квартиры в интернете и прикинулся съемщиком. Хозяин с риелтором пришли в назначенное время, и тут их ждали мы с сантехником и управляющим. Разговор оказался бесполезным. Владелец "на незнакомые номера не отвечает, сообщения не читает". И вообще ТСЖ виновато в проблемах с водой, хотя сам он отказался менять трубы, когда это делали во всем доме. Стояк пришлось менять в другой день, снова отключать воду, а мне - выслушивать в свой адрес немало "добрых слов".

Самая большая проблема - долги. ТСЖ платит поставщикам коммунальных услуг, за исключением вывоза мусора, а потом собирает оплату с жильцов. В доме живут в основном люди со средними доходами и выше средних, но есть и пенсионеры. Они самые добросовестные.

Фото: iStock
Названы десять самых популярных удаленных профессий

Некоторые могут месяцами не платить из-за самых неожиданных причин. Одна молодая семья накопила долги за полгода, так как потеряла ключ от почтового ящика. Я предложила помочь сломать замок. И сломала! Не помогло. Потом юная хозяйка на просьбу оплатить долги отвечала, что ей некогда. И только уведомление об отключении света и визит электрика помог найти время, чтобы нажать три кнопки в смартфоне.

В октябре удалось собрать с должников около 200 тысяч руб­лей. В декабре придется повторить кампанию: "В Новый год без долгов!".

У многих жильцов дома существует иллюзия, что председатель ТСЖ - персональный менеджер. Им надо несколько раз напомнить о подаче данных со счетчиков холодной и горячей воды.

Бывают и другие сложности. Одному мешает громко работающий лифт, хотя он стандартный. Просит заменить его на бесшумный, который стоит, как весь наш дом. Другому надоел стук капель по подоконнику, возможно, из вышестоящего кондиционера… Почему нельзя поговорить с соседями или обратиться к специалистам по окнам (наверняка же есть способы!) - мне непонятно.

Кому-то нужны в квартире тропики, другие буквально умирают от жары. Последние просят уменьшить подачу тепла на дом, нервно реагируя на мое предложение поставить на них краники для индивидуального отключения. Это лишь малая часть претензий. Месяца через два после вступления в должность я поймала себя на мысли, что мне хочется уехать из этого дома.

Уроки новой профессии

Остужает мой пыл мысль, что район наш и квартиру свою я люблю и что люди везде одинаковые. Вспомнился и мудрый совет: "Если невозможно изменить ситуацию, измени к ней отношение". Я стараюсь после разрешения очередного аврала быстрее отбрасывать негативные мысли и жить дальше.

…Первые месяцы, консультируясь с предшественницей, я периодически впадала в панику и собиралась писать заявление об уходе. Она давала совет по волнующей меня проблеме и говорила, что так же чувствовала себя первые полгода. Как же хохотал ее муж, услышав от меня после очередного аврала: "Похоже, ваша жена передала мне чемоданчик с красной кнопкой". Отсмеявшись, он согласился, что так оно и есть. И на время этой работы о спокойной жизни нужно забыть.

P.S.

Я решила с января пойти в школу "Управдом" при мэрии Владивостока. Впереди подготовка бюджета и отчета к годовому собранию, в общем, куча бумажной работы. Попробую все-таки оптимизировать некоторые затраты на содержание дома в следующем году. Предстоит узнать еще очень много нового, в том числе научиться привлекать к софинансированию средства Фонда капитального ремонта, ведь нашему дому уже больше 20 лет.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"