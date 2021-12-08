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08.12.2021 08:10
Рубрика: Власть

Кассационные суды не считают самообороной убийство в пьяной драке

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Граждане, убившие или покалечившие кого-то в пьяной драке, нередко на скамье подсудимых говорят о самообороне. Мол, на них напал собутыльник, они защищались. Практика кассационных судов показывает: на прощение или снисхождение рассчитывать в таком случае не стоит.

Житель Дальнегорска Приморского края убил брата: в ходе застолья между родней пробежала черная кошка. Один брат взял в руки табурет, а другой - нож. Тот, что с ножом, победил в драке. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В жалобе осужденный уверял, что только оборонялся, когда брат набросился на него с табуретом. Однако Девятый кассационный суд оставил приговор в силе.

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В другом деле подрались два собутыльника на Камчатке. Будущий потерпевший оскорбил будущего подсудимого, уронил того на пол и нанес не менее 5 ударов руками, наставил на него пистолет. В ответ подсудимый нанес товарищу не менее 8 ударов ножом. Собутыльник выжил. Однако того, кто бил ножом, отправили в колонию на 7 лет 6 месяцев. Девятый кассационный суд подчеркнул: причина драки в алкоголе, так что нормы о самообороне тут не действуют.

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