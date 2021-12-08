Сахалинского предпринимателя осудят за контрабанду краба на 2,6 млрд рублей

Обвинительное заключение утвердили по уголовному делу в отношении соучастника организованной группы, занимавшейся контрабандой живого краба из России в Японию, Корею и Китай.

Нелегальная деятельность велась с 2014 по 2019 годы под руководством собственника трех крупных сахалинских предприятий. За это время за границу перевезли 3391 тонну краба общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей.

"При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге, и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ по ДФО.

Разницу в цене соучастники присваивали себе.

Арестовано имущество членов группы на сумму более восьми миллиардов рулей. Кроме того, они компенсировали 9,2 миллиона рублей - сумма долга, накопившегося у них за это время из-за уклонения от уплаты таможенных платежей.

Расследование продолжается в отношении других участников незаконной деятельности. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока.