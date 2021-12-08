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08.12.2021 17:33
Рубрика: Власть

Трутнев раскритиковал работу трех губернаторов из-за ситуации с вакцинацией

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Главы трех дальневосточных регионов не предприняли "достаточных усилий" для вакцинации граждан от COVID-19. Речь идет о Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморье, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фото: iStock
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По его словам, в целом по округу фиксируется сокращение темпов роста заболеваемости. "За прошедшие сутки выявлено 2 267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается смертность населения. Вместе с тем загруженность коечного фонда достаточно высокая, превышает 80%", - отметил чиновник.

Всего власти планируют вакцинировать 80,6% взрослого населения округа. В целом этот показатель уже превышает среднероссийские значения (59,1% против 55,4%). При этом три региона показывают более низкие результаты - Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%).

"Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента", - заявил Трутнев.

В середине ноября Трутнев на совещании с главами дальневосточных регионов заявил, что в случае плохой работы губернаторов, "выводы будут делаться" на уровне президента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО ДФО Приморский край

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