Трутнев раскритиковал работу трех губернаторов из-за ситуации с вакцинацией

Главы трех дальневосточных регионов не предприняли "достаточных усилий" для вакцинации граждан от COVID-19. Речь идет о Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморье, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, в целом по округу фиксируется сокращение темпов роста заболеваемости. "За прошедшие сутки выявлено 2 267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается смертность населения. Вместе с тем загруженность коечного фонда достаточно высокая, превышает 80%", - отметил чиновник.

Всего власти планируют вакцинировать 80,6% взрослого населения округа. В целом этот показатель уже превышает среднероссийские значения (59,1% против 55,4%). При этом три региона показывают более низкие результаты - Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%).

"Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента", - заявил Трутнев.

В середине ноября Трутнев на совещании с главами дальневосточных регионов заявил, что в случае плохой работы губернаторов, "выводы будут делаться" на уровне президента.