В Хабаровском крае стая собак напала на девочку

В Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело о нападении бродячих собак на ребенка.

ЧП произошло 7 декабря. На десятилетнюю девочку набросилась стая бездомных животных. Ребенка госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Во время расследования правоохранителям предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации Николаевск-на-Амуре, ответственных за отлов безнадзорных собак.

"Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, ими назначены экспертизы, принимаются меры к отлову специальными службами животных", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.